【美股分析】華爾街分析師以史為鑒　料美股8月中旬跌至少一成　

美股上半年整體走勢強勁，標普500指數近期屢創新高，年內錄得近17%升幅。投資咨詢公司Market Extremes總裁Hayes Martin表示，目前美股已經並非「馬力全開」，他認為現時市場內部健康是自2018年10月以來最差，料美股主要指數有可能調整10%以上，「下跌隨時都有機會開始，不會遲於今年8月中旬。」

Martin表示，這樣預測主要是基於美股走勢日益分化，帶動指數上漲的股票愈來愈少。當中一個指標是，股價觸及新低的股票數量正在增多，例如上周三納斯達克100指數和標普100指數創新高的同時，很多板塊都跌至歷史新低。

這種情況在中小型股中尤為明顯，代表性的羅素2000指數近期明顯沽壓，上周該指數成分股接連兩日見到多隻股票股價創新低，數量多於股價創新高的股票。Martin表示，這種情況曾發生在2014年9月、2015年7月和2018年10月，在隨後3個月後標普500指數和羅素2000指數跌錄得不少於10%的跌幅。

在他看來，大型股主導的標普500指數是唯一沒有出現分化的領域，除夕之外，股價的內部情況是數十年來最差，一旦市場開始下跌時，跌幅或將超出市場預期。他還補充道，過於樂觀的投資者情緒猶如火上澆油，反映下挫是當前市場阻力最小的走向。

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编辑：李勝男