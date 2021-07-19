  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】華爾街分析師以史為鑒　料美股8月中旬跌至少一成　

股樓投資 17:54 2021/07/19

分享：

美股上半年整體走勢強勁，標普500指數近期屢創新高，年內錄得近17%升幅。投資咨詢公司Market Extremes總裁Hayes Martin表示，目前美股已經並非「馬力全開」，他認為現時市場內部健康是自2018年10月以來最差，料美股主要指數有可能調整10%以上，「下跌隨時都有機會開始，不會遲於今年8月中旬。」

Martin表示，這樣預測主要是基於美股走勢日益分化，帶動指數上漲的股票愈來愈少。當中一個指標是，股價觸及新低的股票數量正在增多，例如上周三納斯達克100指數和標普100指數創新高的同時，很多板塊都跌至歷史新低。

這種情況在中小型股中尤為明顯，代表性的羅素2000指數近期明顯沽壓，上周該指數成分股接連兩日見到多隻股票股價創新低，數量多於股價創新高的股票。Martin表示，這種情況曾發生在2014年9月、2015年7月和2018年10月，在隨後3個月後標普500指數和羅素2000指數跌錄得不少於10%的跌幅。

在他看來，大型股主導的標普500指數是唯一沒有出現分化的領域，除夕之外，股價的內部情況是數十年來最差，一旦市場開始下跌時，跌幅或將超出市場預期。他還補充道，過於樂觀的投資者情緒猶如火上澆油，反映下挫是當前市場阻力最小的走向。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

美股

上一篇文章

【大行點睇】獲大摩列爲行業首選 料中電信今年股息率逾6%

下一篇文章

【收集硬幣】金管局由即日起 於九龍城區及油尖旺區設收銀車

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房