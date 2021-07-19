【美國荀工】美企招聘捲餅試食推廣員　月薪約19萬港元

▲ 美國知名調味料生產商McCormick & Company正在招聘捲餅試食及推廣專員，每周只需工作20小時，還可環遊全美，月薪高達2.5萬美元（約19萬港元）。

再有公司在疫情下推荀工。美國知名調味料生產商McCormick & Company近日正在招聘捲餅試食及推廣專員，該職位名為「捲餅關係主任」( Director of Taco Relations)，每周只需工作20小時，還可環遊全美，月薪高達2.5萬美元（約19萬港元）。該企指，是首次設立類似的職位。

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McCormick & Company是美國一家食品公司，總部位於馬里蘭州(State of Maryland)，主要生產各種調味料。《CNBC》報道，是次所招聘的是兼職職位，每周只需工作20小時，其中約1成的時間需要參加公司線上會議、參加試食活動、出差到全美其他門店，以及前往公司總部。該職位工作期從9月起至12月，每月薪酬2.5萬美元（約19萬港元），總計收到高達10萬美元（約77萬港元）。除了可獲得高薪以外，此職位還可得到該企的捲餅調味料，及其他該公司相關產品。

雖然此職位要求不需要任何經驗，但該公司指，希望尋找一名具有團隊合作精神，且對於社交媒體及影音有高敏銳度的人。該職位的其他職責包括：與公司共同開發新的捲餅食譜、在各大社群媒體平台上引起有關捲餅之討論，把公司推出捲餅的產品訊息精準地傳遞給受眾。

申請人必須年滿21歲，並且是美國居民，兼持有有效的駕駛執照。申請者需要提交一段視頻，在兩分鐘內展示其獨突個性及對捲餅的喜愛。該職位截止申請日期為美國東部時間7月20日晚上11時59分。

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責任編輯：蘇穎琪