【異動股】受惠戲院重開 IMAX CHINA上半年轉虧為盈 全日升近5%

IMAX CHINA（01970）公布今年首6個月的未經審計綜合管理帳目的初步評估，預期股東佔淨利潤將達1900萬美元至2000萬美元，而2020年同期的股東應佔淨虧損約3500萬元。

IMAX CHINA全日升4.7%，收報11.52元，成交849萬元。

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公司指，期內的股東應佔淨利潤增加主要因去年7月起，內地IMAX影院重新開張，帶動票房收入恢復至1.33億元，而維護收入亦有增長；相對2020年同期，2021年上半年影院系統安裝量有所增加；隨後的現金收款而導致拔回有關貿易及融資應收款項撥備約200萬至300萬元。

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