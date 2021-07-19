【加密貨幣】用比特幣對抗通脹？美國田納西州市長有個大膽想法

美國田納西州(State of Tennessee)積臣市(City of Jackson)正考慮使用比特幣支付市政員工工資，及接受市民用比特幣繳交房產稅，以此來對抗通脹。

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積臣市市長Scott Conger於上周五（16日），在推特上表示：「為什麼我們要接受通脹？我們為什麼不向聯邦政府要求更多？2年內通脹達6.3%，由我成長至今則為172.8%通脹率。美元貶值後不可能再反彈，對此只有一個解決方案……比特幣。」

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Scott Conger同日又在推特上稱，田納西州積臣市已開始研究接受加密貨幣支付的方法，並成立了一個區塊鏈工作組，將研究如何以加密貨幣接受房產稅，以及按美元平均成本以比特幣支付市政員工的工資。

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事實上，早於今年4月8日，Scott Conger已在其推文中提到：「在接下來的幾周裹，我將組建一個區塊鏈工作組，為積臣市在未來找到好最的位置。#Crypto#cryptocurrency#Bitcoin”」

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