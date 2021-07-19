  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】用比特幣對抗通脹？美國田納西州市長有個大膽想法

環球政經 16:37 2021/07/19

分享：

美國田納西州(State of Tennessee)積臣市(City of Jackson)正考慮使用比特幣支付市政員工工資，及接受市民用比特幣繳交房產稅，以此來對抗通脹。

【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安 賣公司套現 拒收加密貨幣【下一頁

積臣市市長Scott Conger於上周五（16日），在推特上表示：「為什麼我們要接受通脹？我們為什麼不向聯邦政府要求更多？2年內通脹達6.3%，由我成長至今則為172.8%通脹率。美元貶值後不可能再反彈，對此只有一個解決方案……比特幣。」

【加密貨幣】6月加密貨幣交易量挫逾4成 價格及波動性齊跌 【下一頁

Scott Conger同日又在推特上稱，田納西州積臣市已開始研究接受加密貨幣支付的方法，並成立了一個區塊鏈工作組，將研究如何以加密貨幣接受房產稅，以及按美元平均成本以比特幣支付市政員工的工資。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

事實上，早於今年4月8日，Scott Conger已在其推文中提到：「在接下來的幾周裹，我將組建一個區塊鏈工作組，為積臣市在未來找到好最的位置。#Crypto#cryptocurrency#Bitcoin”」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

田納西 虛擬貨幣 區塊鏈 比特幣 美國 通脹 美元

上一篇文章

【都市診療室】重新鍛練小心肌腱撕裂

下一篇文章

【大行點睇】高盛首度覆蓋時代天使　僅予「中性」評級　料內地矯正牙科業務價值已全面反映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range