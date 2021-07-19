  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】培養老闆做超級代言人 宣傳慳錢慳水慳力

名人薈萃 16:23 2021/07/19

分享：

大情大性的Elon Musk永遠是輿論的焦點。早前他在法庭上面對Tesla股東質疑收購Solar City的訴訟，忍不住盡吐心中情，大爆自己「根本不想做老闆，不想做Tesla CEO，但不做不行，否則Tesla會玩完」。又讚自己「很幽默，極具娛樂性，所以常常被新聞報道，大大節省了廣告開支」。此言非虛，電動車同行比亞迪2019年廣告營銷開支高達33億人民幣，愛生事兼多噱頭的Tesla同期在內地僅花了1.8億元，去年首季業績迭創新高。

 

馬斯克打的如意算盤，與維珍布蘭森可謂沆瀣一氣，他倆都是語不驚人死不休之輩，後者越老越大膽，以70歲的古稀高齡，在全無保險護身下，走進Virgin Galactic的太空艙，親身體驗亞軌道飛行，為太空旅行打響頭炮，展現老薑的過人膽識。

 

鬼佬富豪毫不錫身，緊隨布蘭森的步伐，首富貝索斯將於本週二為旗下Blue Origin燃點太空首航的引擎。這兩位超級富人身先士卒，瞓身宣傳太空旅行的生意。Blue Origin首張入門票拍賣價高逾2800萬美金，Virgin Galactic定價於25萬美元，還有馬斯克的Space X，都虎視眈眈想食這塊帶富人上天的大肥肉。

 

老闆禦駕親征，為旗下產品任超級代言人，一炮而紅，贏盡口碑，狠狠慳返宣傳費，這乃可遇不可求的恩賜。像巴郡巴菲特、ARK木頭姐、阿里馬雲、華為任正非、格力董明珠、小米雷軍、百度李彥宏、騰訊馬化騰⋯⋯有大放光芒、錦上添花，亦有陰溝裏翻船，淪為企業形象的負資產。

 

古時不少皇帝如唐太宗、明成祖、康熙帝不時禦駕親征，親率大軍出戰，以萬乘之尊走上刀山箭雨的前線，指揮大軍縱橫沙場，可惜戰局「敗多勝少」。

 

一國之君御駕親臨，雖然初時大大鼓舞人心，卻也為將士帶來巨大心理壓力，令戰爭目的和重心偏移。皇帝不來，將帥可以不擇手段巧取豪奪勝利為目標，皇帝一來，兵將以確保聖上安全為頭等大事，變得綁手束腳，畏首畏尾，大失水準，招致損敗。

 

皇帝來了亦導致戰事指揮大權分散而模糊。經驗豐富的將帥，處處要先顧及皇上的顏面，以往根據戰場實況、火速調整作戰策略，結果變成凡事請示皇帝而後行，無法靈活應戰。若果外行指揮內行，更加添煩添亂，兵敗如山倒。

 

馬斯克的一言一行牽動市場，絕非偶然，每周工作120小時，僅放過兩次假，皆因「一放假就衰運纏身」。除了醉心產品研發，凡事親力親為，Twitter內容均是其肺腑之言，比任何廣告吸粉更有效。

 

很多領袖東施效顰，開設個人Fb和Ig帳號，卻假他人之手，公式化、隔靴搔癢地發文，味同嚼蠟。葉劉不時在LinkedIn Po文，公事繁忙之外，夾雜不少搔首弄姿的照片，雖則騎呢自high、美態缺缺，但又總好過虛情假意。

 

許多企業都想捧出超級KOL，運用千篇一律的方程式：開專頁、日日走秀出post、拍片、直播show、做訪問，卻欠缺熱愛主業的靈魂，空有軀殻、心中無火，一眼已被看穿。想引起共鳴、打動人心，「堅實的內功和持續學習」很重要，馬斯克對智能電動車、腦機結合、SpaceX星際飛船瞭如指掌，侃侃而談，以三腳貓功夫扮專家達人，不如趁早收皮罷。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】Omakase大廚話事 預想不到的美食體驗
2021/07/13
【公關大娜移@iM網欄】Omakase大廚話事 預想不到的美食體驗
【公關大娜移@iM網欄】物質過剩斷捨離 競爭過激求躺平
2021/07/06
【公關大娜移@iM網欄】物質過剩斷捨離 競爭過激求躺平
【公關大娜移@iM網欄】傳媒陣地縮 公關急轉彎
2021/06/28
【公關大娜移@iM網欄】傳媒陣地縮 公關急轉彎
【公關大娜移@iM網欄】舌尖上的助攻 軟文化籠絡人心
2021/06/21
【公關大娜移@iM網欄】舌尖上的助攻 軟文化籠絡人心
【公關大娜移@iM網欄】FOMO族從眾跟風 贏粒糖輸間廠
2021/06/14
【公關大娜移@iM網欄】FOMO族從眾跟風 贏粒糖輸間廠
廣告 Tesla SpaceX

上一篇文章

【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企　需慎選板塊內股份　首選3大材料供應商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range