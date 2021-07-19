【公關大娜移@iM網欄】培養老闆做超級代言人 宣傳慳錢慳水慳力

大情大性的Elon Musk永遠是輿論的焦點。早前他在法庭上面對Tesla股東質疑收購Solar City的訴訟，忍不住盡吐心中情，大爆自己「根本不想做老闆，不想做Tesla CEO，但不做不行，否則Tesla會玩完」。又讚自己「很幽默，極具娛樂性，所以常常被新聞報道，大大節省了廣告開支」。此言非虛，電動車同行比亞迪2019年廣告營銷開支高達33億人民幣，愛生事兼多噱頭的Tesla同期在內地僅花了1.8億元，去年首季業績迭創新高。

馬斯克打的如意算盤，與維珍布蘭森可謂沆瀣一氣，他倆都是語不驚人死不休之輩，後者越老越大膽，以70歲的古稀高齡，在全無保險護身下，走進Virgin Galactic的太空艙，親身體驗亞軌道飛行，為太空旅行打響頭炮，展現老薑的過人膽識。

鬼佬富豪毫不錫身，緊隨布蘭森的步伐，首富貝索斯將於本週二為旗下Blue Origin燃點太空首航的引擎。這兩位超級富人身先士卒，瞓身宣傳太空旅行的生意。Blue Origin首張入門票拍賣價高逾2800萬美金，Virgin Galactic定價於25萬美元，還有馬斯克的Space X，都虎視眈眈想食這塊帶富人上天的大肥肉。

老闆禦駕親征，為旗下產品任超級代言人，一炮而紅，贏盡口碑，狠狠慳返宣傳費，這乃可遇不可求的恩賜。像巴郡巴菲特、ARK木頭姐、阿里馬雲、華為任正非、格力董明珠、小米雷軍、百度李彥宏、騰訊馬化騰⋯⋯有大放光芒、錦上添花，亦有陰溝裏翻船，淪為企業形象的負資產。

古時不少皇帝如唐太宗、明成祖、康熙帝不時禦駕親征，親率大軍出戰，以萬乘之尊走上刀山箭雨的前線，指揮大軍縱橫沙場，可惜戰局「敗多勝少」。

一國之君御駕親臨，雖然初時大大鼓舞人心，卻也為將士帶來巨大心理壓力，令戰爭目的和重心偏移。皇帝不來，將帥可以不擇手段巧取豪奪勝利為目標，皇帝一來，兵將以確保聖上安全為頭等大事，變得綁手束腳，畏首畏尾，大失水準，招致損敗。

皇帝來了亦導致戰事指揮大權分散而模糊。經驗豐富的將帥，處處要先顧及皇上的顏面，以往根據戰場實況、火速調整作戰策略，結果變成凡事請示皇帝而後行，無法靈活應戰。若果外行指揮內行，更加添煩添亂，兵敗如山倒。

馬斯克的一言一行牽動市場，絕非偶然，每周工作120小時，僅放過兩次假，皆因「一放假就衰運纏身」。除了醉心產品研發，凡事親力親為，Twitter內容均是其肺腑之言，比任何廣告吸粉更有效。

很多領袖東施效顰，開設個人Fb和Ig帳號，卻假他人之手，公式化、隔靴搔癢地發文，味同嚼蠟。葉劉不時在LinkedIn Po文，公事繁忙之外，夾雜不少搔首弄姿的照片，雖則騎呢自high、美態缺缺，但又總好過虛情假意。

許多企業都想捧出超級KOL，運用千篇一律的方程式：開專頁、日日走秀出post、拍片、直播show、做訪問，卻欠缺熱愛主業的靈魂，空有軀殻、心中無火，一眼已被看穿。想引起共鳴、打動人心，「堅實的內功和持續學習」很重要，馬斯克對智能電動車、腦機結合、SpaceX星際飛船瞭如指掌，侃侃而談，以三腳貓功夫扮專家達人，不如趁早收皮罷。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！