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【大行點睇】瑞信指小米股價將迎4大催化劑　續予「跑贏大市」評級

股樓投資 16:00 2021/07/19

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瑞信發表研究報告指，小米（01810）海外需求超預期，提高小米2021、2022、2023年智能手機的出貨量預測至2.02億、2.37億、2.59億部。預計小米2021年第二季收入將同比增長68％至900億元人民幣，淨收入將增長75％至59億元人民幣。

該行指，料新品發佈、智能手機市場份額持續增長、毛利率改進，以及月活躍用户數復甦，將成為小米股價催化劑。該行維持小米「跑贏大市」評級以及目標價35元。

 

大行對小米評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

小米集團－W（01810） 港股

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