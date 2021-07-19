【間諜軟件】以色列間諜軟件擬監視5萬用戶　包括記者及維權人士

▲ 17間國際媒體日前揭露，以色列NSO集團被控向各政府提供間諜軟件「飛馬」（Project Pegasus），以入侵包括維權人士、記者及政治家的手機。據報道，是次事件涉及一份5萬個手機號碼的清單。

17間國際媒體日前揭露，以色列NSO集團被控向各政府提供間諜軟件「飛馬」（Project Pegasus），以入侵包括維權人士、記者及政治家的手機。據報道，是次事件涉及一份5萬個手機號碼的清單。

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「飛馬」 是以色列一家名為NSO Group 公司為十幾個國家政府開發的間諜軟件，國際媒體與其合作夥伴對潛在監控的電話清單進行了分析調查。調查指出，「飛馬」 可駭入iPhone和Android設備，從而竊取消息、照片和電子郵件，記錄通話並秘密激活麥克風。

據《華盛頓郵報》報道，潛在監控的電話清單上有多達50000個電話號碼，分布於全球至少50個國家及地區，當中超過15000個電話號碼來自墨西哥，亦有來自中東、歐洲多國的電話號碼。另外，清單上有189名來自路透社、美聯社、紐約時報等多間傳媒的記者、甚至有幾位國家的元首和總理。調查指出，名單上的號碼可被挑選出來以供使用NSO的政府進行監視。

NSO表示，「飛馬」 僅用於監視恐怖分子和主要罪犯。 其首席執行官Shalev Hulio稱，公司正在檢查每一項指控，如果其中一些指控屬實，將採取嚴厲措施處理。

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責任編輯：張凱琳