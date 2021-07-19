富途女性投資者按年增加逾5倍　年輕女性愛美股、Tesla最受歡迎

富途（美：FUTU）公佈首個針對香港女性投資趨勢報告表示，大多傾向傳統投資產品，70前至00後均超過九成人選擇投資正股，比投資衍生產品及基金要多，較年輕的香港女性客戶則熱愛投資美股，當中Tesla特斯拉（美︰TSLA）最受歡迎。

報告指出，富途女性投資者年齡分佈中以80及90後女性佔多，其中40%為90後的女性，28%為80後的女性，00後的女性投資者，佔整體2%。

報告指出，女性投資者的風險承受能力普遍與年齡成反比，報告舉例指出，70後及更年長的女性傾向投資基金，相反，90後的女性相對其他年齡層願意承受較高投資風險。

00及90後逾9成交易金額來自美股

富途投資狀況分析顯示，70後及更年長的女性傾向投資港股市場，當中58%的交易來自港股。不過，00及90後等較年輕的香港女性客戶熱愛美股市場，分別錄得92%及91%的交易金額來自交易美股。

相比之下，80後的女性投資者在交易港股及美股次數相若，但當中88%的交易額仍集中於美股市場，顯示她們投放更多的資金於美股市場進行交易。

年輕人追捧美股 特斯拉最受歡迎

女性10大熱門交易個股中，7間為美國上市公司，Tesla特斯拉高踞榜首，第二及第三位分別是富途及遊戲驛站GameStop（美：GME），其餘熱門個股包括蔚來（美：NIO）、小米集團 （01810） 、AMC院線（美：AMC）、Palantir Technologies（美：PLTR）、保利協鑫能源 （03800） 、蘋果（美：APPL）及阿里巴巴 （09988） 。

該報告分析2020年11月30日至2021年5月30日期內富途香港女性投資者投資行為趨勢。富途女性投資者以80後及90後女性佔多，其中40%為90後的女性，28%為80後的女性。

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記者：謝卓榮