【清酒新世界@iM網欄】別出心裁的名字 澤姬．一

這次我們來介紹與眾不同的酒藏，卻不是很有名氣的，亦不是大型的酒藏，不過看到這裏還請留步！今天我們要來介紹的是我認為最有特色，很有熱情只做地酒的酒藏，名為「澤姫」，雖然這個品牌的清酒在香港已經有一段時間了，不過還是有很多人不太認識，所以在這一篇開始我們會為大家介紹他們，讓大家認識多一款值得欣賞的清酒品牌！

大家可否到過栃木県？那大家有機會都應該知道一拳超人吧？就是在那個埼玉県的北面，澤姬的故鄉正是在白澤宿，是一個被指定為宇都宮市觀景優先地區，自古被用作為農產地，由於水道環繞着這個地區的關係，至今仍被稱為水風車的小鎮；但正是如此，這地區擁有着水的來源，才能擁有肥沃的土壤，還有和充滿礦物質的山水軟水來釀造優質的清酒！至於名字的由來是怎樣呢？澤姬的英文名字是「Sawahime」，白澤宿的讀音是「shirasawa yado」，提取了「澤」一字就會形成「sawa」，以後面的「hime」正是公主的意思，最後並結合了一起，「公主」是當地喜愛的人物象徵！但卻不要弄錯，他們酒藏的名稱不是「澤姫」而是「井上清吉商店」，據說這個名字是採用了第二代藏主的名字。有些人會問：那到底酒藏想表達什麼呢？酒藏認為「澤」一字給人的感覺是比較清新爽朗的，而「姫」即是公主表達了溫柔優雅的形象，他們希望這些形象及特徵能夠並存及表達在他們釀造的清酒中！

今天我們就從名字的意義結束，最後來給大家介紹一款他們引以為傲的清酒 ─ 澤姬「下野」純米大吟釀。有些人會問了那「下野」是什麼意思？其實「下野」是栃木県以前的名字，現在的藏主井上裕史浩先生認為這款清酒是可以代表整個栃木県！而這清酒在2017年更獲得Fine Sake Awards 最高金賞，以及IWC 金賞，甚至在2016年得到著名葡萄酒評論家Robert Packer的讚美和93分的評分！有人認為這款清酒很美妙，卻就是因為這款清酒無論在甚麼溫度下飲用，能體驗出來的味道大有不同，曾經卻有唎酒師能品嚐到四十多款不同的果香及味道！那你還不快去試一試，看看自己能試出多少款的果香吧！

株式会社 井上清吉商店

地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1

電話：028-673-2350

官網：http://sawahime.co.jp

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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