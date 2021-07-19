【騰訊700】騰訊13億美元 收購英國遊戲商SUMO

市場消息指，積極於海外拓展遊戲業務的騰訊控股（00700），已提出以每股513便士的現金，收購英國遊戲公司Sumo Group的股票，較Sumo7月16日的收盤價有43.3％的溢價。收購作價為13億美元。至3時半，騰訊報549元，跌2.6%。

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Sumo Group是一家電子遊戲開發工作室，公司位於英國謝菲爾德，於2003年成立。著名作品是為日本世嘉製作的《威力網球》系列和《超音鼠全明星賽車》系列，另外亦為《極限競速地平線》系列進行過移植等支援。騰訊於2019年亦曾向Sumo Group投資3,000萬美元入股該公司，持有對方10%權益。

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另外，摩根大通發表報告指，騰訊在未來6至12個月內仍然受內地網絡監管環境以及集團長期的盈利能力影響，股價料仍在目前的區間徘徊。但儘管如此，長遠投資該股的取態依然未變，其估值現時相當有吸引力，仍是相關行業中為數不多可長期持續增長股票。摩通維持騰訊「增持」評級，但目標價由750元下調約5.3％至710元。

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