【美股焦點】Zoom擬收購云服務公司Five9　交易估值達147億美元

據外媒報導，視像會議平台Zoom（ZM）本周日（18日）宣布，將以股票形式收購雲端服務公司Five9（FIVN），交易估值為147億美元，是Zoom有史以來最大規模的收購。根據協議內容，交易需經過股東批准，預計將於2022年上半年完成。

去年3月疫情爆發初期，環球股市暴挫，但由於居家辦公需求的增加，Zoom股價反成逆市奇葩，去年大漲逾400%。但是隨著疫情受控、員工重新回到辦公室，市場擔憂用戶將減少對這類對視像通話軟件的使用。Zoom行政總裁袁征表示，公司一直致力於尋求各種方法加強平台服務，他形容是次收購是「天作之合，能夠為客戶帶來更多幸福與價值」。

根據協議，Five9股東每股將獲得0.5533股Zoom的A類普通股。根據Zoom最新收盤價361.97美元計算，Five9收購價每股約200美元，較周五收盤價的177.6美元溢價13%；收購案作價147億美元，占Zoom當前市值的14%。

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编辑：李勝男