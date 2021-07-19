【日本經濟】日本三鷹之森吉卜力美術館疫下重創　宮崎駿為保《千與千尋》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》起源史　望籌款解困

▲ 「三鷹之森吉卜力美術館（三鷹の森ジブリ美術館，Ghibli Museum）」，去年入場人次只有9萬人次。

新冠肺炎疫情全球大流行，重創了全球旅遊相關產業。有日本旅遊景點便受疫情影響，導致入場人次大減，面臨財困危機，營運正處於艱難狀態。

據外媒報道，日本景點「三鷹之森吉卜力美術館（三鷹の森ジブリ美術館，Ghibli Museum）」，於去年入場人次只有9萬人次，較2019年大跌約50萬人次。

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吉卜力美術館的館主由宮崎駿擔任。宮崎駿筆下的創作除了受日本人歡迎外，港人亦甚為喜愛，包括《天空之城》、《千與千尋》、《龍貓》等。在香港亦曾舉辧吉卜力的展覽，還原和展出多部經典作品，如《哈爾移動城堡》等。

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是次三鷹之森吉卜力美術館的入場人次大減，出現經營壓力，令營運上遇到危機。館方的儲備資金不足下，故於日前在網上發布籌款，以應對財困的問題。

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館方在1天時間內，便達到預設的目標，即籌得1,000萬日圓（約70.7萬港元）。然而，疫情至今沒完結，館方相信入場人次仍難預計；更難以估計門票收入回復正常水平的確實日期。

是次籌集資金的行動，將會持續至明年1月，並希望持續有更多人提供幫助。據悉，截至昨晚8時30分，吉卜力美術館已籌集超過2,120萬日圓（約150萬港元），高於目標籌集的款項，達成率為212%。

責任編輯：馬意文