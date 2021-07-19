【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用

土木工程拓展署今日（19日）公布，位於荃灣海濱的單車徑和單車匯合中心正式全面開通，荃灣海濱公園至灣景花園的單車徑長2.3公里，屬於全長82公里的新界單車徑網絡主幹線的一部分。

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市民沿途可欣賞藍巴勒海峽和青衣島風景，若使用單車徑的話，將途經荃灣海濱公園、荃灣公園、荃灣體育館等公眾休憩及康樂場地，配套設施包括休息處、單車泊位，以及附單車練習場、洗手間、飲水器、有蓋座椅等設施的單車匯合中心，便利市民。

土拓署已安排單車大使在單車徑開放初期協助市民，並會不時舉辦單車安全推廣活動；「香港出行易」流動應用程式也載有荃灣海濱段路線圖。

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責任編輯：潘曉豐