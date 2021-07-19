  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用

理財智慧 15:52 2021/07/19

分享：

土木工程拓展署今日（19日）公布，位於荃灣海濱的單車徑和單車匯合中心正式全面開通，荃灣海濱公園至灣景花園的單車徑長2.3公里，屬於全長82公里的新界單車徑網絡主幹線的一部分。

【局長網誌】黃偉綸：荃灣海濱段新單車徑啟用：【下一頁

【逐漸復甦】本港機場6月客運量增40%至8.3萬人次 惟仍遠低於疫前水平：【下一頁

市民沿途可欣賞藍巴勒海峽和青衣島風景，若使用單車徑的話，將途經荃灣海濱公園、荃灣公園、荃灣體育館等公眾休憩及康樂場地，配套設施包括休息處、單車泊位，以及附單車練習場、洗手間、飲水器、有蓋座椅等設施的單車匯合中心，便利市民。　

土拓署已安排單車大使在單車徑開放初期協助市民，並會不時舉辦單車安全推廣活動；「香港出行易」流動應用程式也載有荃灣海濱段路線圖。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

土木工程拓展署 好去處 經濟 香港

上一篇文章

【騰訊700】騰訊13億美元 收購英國遊戲商SUMO

下一篇文章

【異動股】傳被銀行申請凍結財產 中國恒大及同系股份跌至少一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range