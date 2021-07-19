【奢侈品牌】Ermenegildo Zegna將以SPAC在美國上市　估值達32億美元

▲ ​​​​​​​意大利奢侈服裝品牌Ermenegildo Zegna，計劃將會以SPAC在美國上市，交易估計在第四季完成。(Ermenegildo Zegna官網圖片)

以男士西裝聞名的意大利奢侈服裝品牌Ermenegildo Zegna，計劃將會以SPAC在美國上市，交易估計在第四季完成。

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Ermenegildo Zegna宣布，集團將會與Investindustrial Acquisition Corp合併上市，估值達32億元。交易預計將會在今年第四季度進行，Zegna家族將持有約 62% 的股份。根據交易價值，合併後的實體的預期企業價值為 32 億美元，預期市值為 25 億美元。

Ermenegildo Zegna擁有超過100年歷史，以家族形式營運。行政總裁Ermenegildo Gildo Zegna表示，在交易完成後， Zegna家族將會繼續掌舵公司，繼續在創新、人才和技術方面進行投資，以維持領導地位。

據金融時報報道，Gildo Zegna認為品牌本身可以維持獨立多100年，但現時時機合適，加上奢侈品業正面臨挑戰。Ermenegildo Zegna上市的決定，與近年大部分奢侈品業出售、整合業務的趨勢非常不同。據指該品牌上市將會集資8.8億美元，用於繼續投資男裝業務，並收購有潛力的男士服裝品牌。

截至2020年12月31日，Ermenegildo Zegna集團通過296間直營店在80個國家開展業務，預計今年集團銷售額將會恢復至2019年水平。據2019年數據顯示，大中華區市場佔集團收入的 35%。同時，該企亦繼續發展休閒服裝市場，此類銷售額由 2016 年的 38% 增長到 2021 年年初至今的 50% 以上。

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責任編輯：葉泳珊