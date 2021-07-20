【網民熱話】弟弟想不考DSE去行船 哥哥上網問意見 網民： 對不起 其實行船也要念書

馬上就是中學文憑試放榜，不少學生和家長都在煩惱未來的出路。不過，除了應屆考生之外，還有中五的學生在頭痛呢。近日有網民於網上討論區發文，指弟弟不想讀書，想行船。

網民經歷：

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有網民直言：「對不起，其實行船也要念書。」他們指，現在不是幾十年前了，弟弟的出路只有兩條，一是念機械工程做輪機，二是念海事科技做水手。更有人稱：「我朋友在理工學士畢業後才能去行船，你弟弟這麼厲害不用上大學？」不少行船人士也在進修，網民反問：「他心目中的行船是出海捉魚？」

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不過，亦有人支持弟弟，指難得他有明確目標，樓主就應該要鼓勵一下他。就算逼他上大學，也只是讀普通不是神科的學系，出來社會又是月薪一萬多。

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責任編輯：張瑋婷