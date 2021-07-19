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【Microsoft】「萬字夾」小幫手確定回歸！　微軟公布新設計

科技 15:02 2021/07/19

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新版本「萬字夾」小幫手（圖右），其上下兩端更圓弧、眼睛與眉毛比以前更大。（Microsoft）

「萬字夾」小幫手確定回歸！微軟（Microsoft）早前曾為其舉行網上投票，若能獲得 2 萬個讚，就會讓其取代 Windows 原有的萬字夾符號。結果投票至今獲得 15 萬個讚好，公司亦遵守承諾，正式讓「萬字夾」小幫手復活，並發表全新的設計造型。

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微軟早前在 Twitter 一篇貼文表示，若能獲得 2 萬個讚，就會讓「萬字夾」小幫手取代 Windows 原有的萬字夾符號，其後引來網友轉貼，目前已經累積超過 15 萬人按讚。貼文一出就大受歡迎，微軟也在官方網誌履行承諾，除了發表全新系列的 3D 表情符號，其中的焦點是「萬字夾」小幫手正式復活！它將取代原本的萬字夾符號，未來用戶可以在 Windows、Office、Microsoft Teams 等產品找到它的身影。

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微軟這次一共更新了 1,800 個表情符號設計，比起原本的 2D 造型，新系列採用 3D 立體設計。至於新版本「萬字夾」小幫手，其上下兩端更圓弧、眼睛與眉毛比以前更大。

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記者：廖淑瑩

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