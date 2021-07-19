【順豐速運】順豐香港擴大即日派送服務至住宅區及順豐站　收費維持不變

▲ 順豐香港宣布，即日起本地即日派送服務擴展至指定住宅地區及順豐站，現有收費仍然維持不變。（順豐香港網站圖片）

電商及網購市場發展日盛，消費者對網購供應商及物流服務的時效需求愈來愈高。因此，順豐香港宣布，由即日起，本地即日派送服務將由指定工商地區，擴展至指定住宅地區及順豐站，現有收費仍然維持不變，讓更多客戶能夠享受即日下單，即日收件的樂趣。

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凡星期一至五（香港公眾假期除外）於指定服務範圍，不包括偏遠地區及任何需要特殊入倉操作的地址及範圍，以及指定時間前寄出的香港本地快件，均能於即日下午6時前送抵指定工商地區，或下午8時前到達順豐站或指定住宅地區，否則有關快遞費用將原銀奉還（不包括增值服務費）。

有關本地即日派送服務速度提升的費用全免，並僅適用於80公斤或以下的本地文件及包裹快件。如快件於星期一至五指定時間後或星期六、日、公眾假期寄出，則按照本地快件一般時效安排派送。 順豐合作點寄出的快件不適用於即日派送服務。

除提升派送速度外，順豐香港將繼續留意市場需求，尤其電商市場的發展，適時推出不同優惠方案，全方位支持電商的營運及業務擴展。

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責任編輯：朱悅瀅