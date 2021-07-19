【大灣區就業】太古集團招聘助理主任 大學畢業即可申請 仲有OT津貼

香港太古集團近日招聘助理主任，由於該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校，並且在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民即可申請該職位空缺。工作待遇不俗，月薪1.8萬元，除了有酌情性花紅、在職培訓及醫療福利外，更有少見的超時工作津貼。有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否合資格。

要求資歷＋職責：

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申請須知：

求職者可電郵(hr.recruit3@JSSHK.com)履歷表給香港太古集團有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與黃小姐聯絡。

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