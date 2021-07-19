  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區就業】太古集團招聘助理主任 大學畢業即可申請 仲有OT津貼

理財智慧 16:17 2021/07/19

分享：

香港太古集團近日招聘助理主任，由於該職位屬大灣區青年就業計劃下的空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校，並且在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民即可申請該職位空缺。工作待遇不俗，月薪1.8萬元，除了有酌情性花紅、在職培訓及醫療福利外，更有少見的超時工作津貼。有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否合資格。

要求資歷＋職責：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

申請須知：

求職者可電郵(hr.recruit3@JSSHK.com)履歷表給香港太古集團有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請Email與黃小姐聯絡。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

相關文章

【政府工略】運輸署車輛檢驗員頂薪逾2.7萬元 屬公務員職位 入職前要通過呢個測試
2021/07/07
【政府工略】運輸署車輛檢驗員頂薪逾2.7萬元 屬公務員職位 入職前要通過呢個測試
【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽
2021/07/08
【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
2021/07/13
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
2021/07/12
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請
2021/07/14
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請

你可能感興趣

【政府工略】運輸署車輛檢驗員頂薪逾2.7萬元 屬公務員職位 入職前要通過呢個測試
16:42 2021/07/07
【政府工略】運輸署車輛檢驗員頂薪逾2.7萬元 屬公務員職位 入職前要通過呢個測試
【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽
19:09 2021/07/08
【政府工略】規劃署聘合約助理園境主任 月薪3.3萬元 工作內容一覽
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
14:06 2021/07/13
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
花紅 就業 大學 畢業 大灣區 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range