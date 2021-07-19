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【澳洲疫情】墨爾本所在州延長封城 Delta變種肆虐

環球社會熱點 15:29 2021/07/19

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澳洲新冠肺炎持續，悉尼所在的新南威爾士州及墨爾本所在的維多利亞州錄得多宗確診。維多利亞州封城措施原定於周二（20日）屆滿，該州官員指仍錄得新增本土個案，決定再度延長封城措施。據悉，澳洲目前有近半人口需遵守封城措施。

澳洲墨爾本所在州封城5日 全國近半人口禁足 【下一頁】

維多利亞州為期5日的封城措施原定於周二屆滿。但該州於周一（19日）再錄得13宗本土個案，稍低於周日（18日）的16宗，未有新增不明源頭個案。

但維多利亞州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，由於社區仍然錄得本土個案，他決定再次封城。安德魯斯指解除封城或能為民眾帶來數天自由，但當局很可能需再次封城。為避免類似情況出現，州政府寧願延長封城，周二會公布詳情。

澳洲悉尼延長封城至月底 所在州增近百宗確診 【下一頁】

而新南威爾士州同日新增98宗本土確診個案，最少20名確診者在可傳染他人期間於社區出沒。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，當局十分希望將社區內的感染個案清零，如能達標就可提早解除封城。

新南威爾士州自6月26日首次封城以來，已2度延長封城，暫定將於本月30日屆滿。貝雷吉克利安呼籲民眾減少家庭聚會，指大部分確診個案的感染途徑正是家庭聚會。

據悉，現時澳洲有近半人口受封城措施限制。有專家指，澳洲或會進入新一輪封鎖周期，直至該國達到較高疫苗接種率。但有澳洲媒體報道指，澳洲只有13%成人完成接種疫苗。澳洲累計近3.2萬人確診，914名患者死亡。

責任編輯：李俊儀

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