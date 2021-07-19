【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽

康樂及文化事務署豁下香港文化中心聘請兼職帶位員，時薪57元，職位須不定時工作，包括於日間、夜間、周末及公眾假期當值，或工作至凌晨，並須長時間站立或步行及穿著制服當值，另外，職位亦按非公務員合約條款聘任。有意此職位人士請於7月30日。

詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

申請手續：申請表格[GF 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須把填妥的申請表格，於截止申請日期或之前送交聯絡地址，並請在信封面上註明「申請非公務員合約兼職帶位員職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至聯絡地址，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格[GF 340(3/2013修訂版)]，均不予考慮。申請人如在截止申請日期後約十四個星期內仍未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心演藝大樓5樓總務部

查詢電話：2734 2825 / 2734 2827

截止申請日期(日/月/年)：30/07/2021 17:00:00

【招聘會】勞工處舉辦為期兩日招聘會 提供超過1,800個職位空缺 【下一頁】

【青年就業】勞工處多項措施 助年輕人尋找機遇 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂