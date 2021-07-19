便利店不再便利？　一個原因令韓國便利店放棄通宵營業

▲ 據《韓聯社》報導，當地有約 2 成的便利店，因難以應付不斷上升的人手成本，所以選擇放棄通宵營業。

韓國近年基本工資不斷上漲，令企業的支出大增。據《韓聯社》報導，當地有約 2 成的便利店，因難以應付不斷上升的人手成本，所以選擇放棄通宵營業。

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報導指，韓國近幾年來不斷提升基本工資，早前當地政府才宣佈，將在 2022 年將最低時薪上調至 9,160 韓圜（約63港元），較去年基本工資提高約 5%，令韓國勞工市場的最低薪金首次突破 9,000 韓圜。

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然而，隨著勞工薪金連年上升，也增加便利店東主的經營成本，讓愈來愈多的便利店選擇在夜間（凌晨 12 時至凌晨 6 時）停業。報導以韓國三大便利店 7-ELEVEN、GS25 和 CU 為例，7-ELEVEN 夜間不營業的門市比例，由 2018 年的 17.6% 增至 2020 年的 21% ; GS25 則由2018 年的 13.6% 上升至 2020 年的 16.4%；而 CU 夜間不營業的門市，由 2016 年的 13% 大增至 2020 年的 20%。

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記者：廖淑瑩