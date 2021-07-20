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【樓市熱話】鄰居私開麻將桌 陌生人出入竟令鞋子消失 網民：公屋仔互相攻擊的鬧劇

理財智慧 09:00 2021/07/20

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公屋雖然租金便宜，但規矩也有不少，不能養寵物等這些已耳熟能詳。不過仍然有不少人偷偷摸摸的違反規矩。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指自己的鄰居經常找人上來打麻將。

網民經歷：

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不少人直言：「你亦可透過房委會熱線27122712，直接舉報。」、「打電話給房署投訴吧！」不過樓主亦擔心房委會不行動，網民就回應要有證據證明鄰居在非法賭博才行，又或直接抓到他開三桌麻將桌。因為法律規定每處只能有一桌，所以樓主可以等他裝修完，真的有三桌才投訴。

【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽【下一頁

網民又好奇為甚麼樓主的鞋會被偷走，指：「樓主的鞋放在公眾地方，沒公德心！」、「你鞋子不要放在公眾地方礙着人啊！」。有人揶揄，「如果我是樓主，我就不會投訴了。自己也其身不正，令鄰居回擊或是房署來扣分就不好了。」網民又稱：「公屋仔互相攻擊的鬧劇。」

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責任編輯：張瑋婷

房委會 麻將 非法賭博 網上討論區 公屋

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