【LOTR】英國BNO酌情入境屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？

▲ 【LOTR】英國BNO酌情入境屆滿 港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人

英國容許港人在BNO簽證生效前以「Leave Outside The Rules（LOTR）」條款前往英國居留、讀書及工作，LOTR酌情安排入境至7月19日為止，機場送行情景近日成社交媒體熱傳內容。目前英國未有明確數據交代最新有多少港人以BNO申請在當地生活工作，但從香港入境處出入境數據，自港區國安法於去年7月1日生效以來，累計有13.87萬人經機場淨流出香港，可視為港人移民潮的參考指標。

路透社今年初引述英國政府，首兩個月接受港人BNO簽證計劃，收到34,000港人申請，另有6,800名港人在今年首4個月向加拿大提出移民申請。

從財經網站Webb-site整合香港入境處每日出入境的數據，撇除機組人員後，去年7月1日至今累計有13.87萬人從機場淨離開香港。

英國更新BNO簽證指引 LOTR 7月19日屆滿、其後赴英須持BNO簽證，可見【下一頁】

長期離港可以是升學、回鄉等不同需求，出境數據與實際移民數據難免有差距，但全球近一年大幅限制出入境，因旅遊而出境的可能大減，香港疫情也相對全球其他地區穩定，「避疫」需要偏低。以較中長線數字觀望數據，仍是估算香港移民潮規模的側面指標。

事實上，從香港機場淨離港人數近期有所加快，去年7月至周日（7月18日），只有24日從機場淨離港的人數超越1000人，當中9日是發生在本月。

對於香港出現新一輪移民潮，港府對外的說法未感很大危機，特首林鄭月娥周末稱，對移民潮感可惜，但認為香港有足夠機遇和發現機會，可以繼續招攬國際同內地人才到香港發展，直言「無大問題」。

香港近一年金融市場穩定，大型新股宗數、成交也明顯提升，但有中資金融界人士曾在閉門場合稱，疫情對香港金融發展衝擊未必從金融活動數據反映，香港金融界職位流失，也可能不止是因移民所致。

他指出，香港不少新股活動轉向虛擬，愈來愈多公司在疫情下放棄來港路演，當有愈來愈多企業視為正常化操作，連帶投行分析員、投資經理也毋須使用香港人才，對香港本土金融活動有連帶影響。

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記者：麥德銘

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