《阿森一族》再現神預言 布蘭森上太空畫面幾乎一樣

▲ 英國富豪布蘭森本月11日乘搭旗下太空公司維珍銀河的太空船升空，並成功返回地球。

英國富豪布蘭森本月11日乘搭旗下太空公司維珍銀河的太空船升空，並成功返回地球。有網民發現美國經典卡通片《阿森一族》7年前也曾出現這一幕，幾乎與布蘭森登上太空的情景一模一樣，不少網民更笑言《阿森一族》再次成功神預言。

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布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試啟程（附直播連結） 【下一頁】

布蘭森（Richard Branson）早前在社交媒體發布太空之旅的畫面，讓網民忍不住聯想起《阿森一族》（The Simpsons）2014年播出的其中一集。

《阿森一族》有哪些神預言？

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《阿森一族》該集的劇情指有一名富豪成功登上太空，富豪在太空艙内抬起頭欣賞畫作。而卡通畫面的富豪外型與布蘭森非常相似，但《阿森一族》一直沒有承認這個角色的原型是布蘭森。

不少網民於Twitter讚嘆《阿森一族》創作團隊有如預言家，再次透過劇情「預言」現實生活。而布蘭森創辦的維珍航空，也在Twitter轉發《阿森一族》與布蘭森上太空的對比圖，笑言：「《阿森一族》預言了這件事。」（The Simpsons predicted it...）

但也有網民認為布蘭森早於2004年創辦維珍銀河，並曾經表示希望可成功將人送上太空，因此《阿森一族》不算成功預言。

拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】

《阿森一族》早前也曾多次「預言」成功，包括於2000年播出的其中一集指，麗莎（Lisa）將成為美國首位女總統。而麗莎所穿著的衣服，與現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的衣著幾乎完全相同。

而《阿森一族》在某集更指，巴特（Bart）突然預見30年後的美國未來，並指麗莎的上任總統是前美國總統特朗普（Donald Trump）。

責任編輯：鄭錦玲