  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《阿森一族》再現神預言 布蘭森上太空畫面幾乎一樣

環球社會熱點 14:30 2021/07/19

分享：

英國富豪布蘭森本月11日乘搭旗下太空公司維珍銀河的太空船升空，並成功返回地球。

英國富豪布蘭森本月11日乘搭旗下太空公司維珍銀河的太空船升空，並成功返回地球。有網民發現美國經典卡通片《阿森一族》7年前也曾出現這一幕，幾乎與布蘭森登上太空的情景一模一樣，不少網民更笑言《阿森一族》再次成功神預言。

維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代 【下一頁】

布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試啟程（附直播連結） 【下一頁】

布蘭森（Richard Branson）早前在社交媒體發布太空之旅的畫面，讓網民忍不住聯想起《阿森一族》（The Simpsons）2014年播出的其中一集。

《阿森一族》有哪些神預言？

    點擊圖片放大
    +2

《阿森一族》該集的劇情指有一名富豪成功登上太空，富豪在太空艙内抬起頭欣賞畫作。而卡通畫面的富豪外型與布蘭森非常相似，但《阿森一族》一直沒有承認這個角色的原型是布蘭森。

不少網民於Twitter讚嘆《阿森一族》創作團隊有如預言家，再次透過劇情「預言」現實生活。而布蘭森創辦的維珍航空，也在Twitter轉發《阿森一族》與布蘭森上太空的對比圖，笑言：「《阿森一族》預言了這件事。」（The Simpsons predicted it...）

但也有網民認為布蘭森早於2004年創辦維珍銀河，並曾經表示希望可成功將人送上太空，因此《阿森一族》不算成功預言。

拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】

《阿森一族》早前也曾多次「預言」成功，包括於2000年播出的其中一集指，麗莎（Lisa）將成為美國首位女總統。而麗莎所穿著的衣服，與現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的衣著幾乎完全相同。

而《阿森一族》在某集更指，巴特（Bart）突然預見30年後的美國未來，並指麗莎的上任總統是前美國總統特朗普（Donald Trump）。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代
2021/07/12
維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代
布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結）
2021/07/11
布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結）
布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行
2021/07/02
布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行
【富豪稅】維珍布蘭森︰倘貧富懸殊無改善 富人理應繳重稅
2019/02/14
【富豪稅】維珍布蘭森︰倘貧富懸殊無改善 富人理應繳重稅
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
2021/01/21
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣

你可能感興趣

維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代
13:08 2021/07/12
維珍銀河太空船安全返航 布蘭森：迎接新太空時代
布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結）
17:18 2021/07/11
布蘭森搶先升空 維珍太空之旅測試將啟程（附直播連結）
布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行
12:39 2021/07/02
布蘭森搶貝索斯頭啖湯 7月11日啟程太空旅行
航空科技 媒體 美國 布蘭森 特朗普 賀錦麗

下一篇文章

【意大利疫情】確診數字連升6日 竟關歐國盃事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低
【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【英國疫情】日增逾5.1萬確診 半年來首度
【英國疫情】日增逾5.1萬確診 半年來首度
【美國疫情】確診及死亡人數齊升 低疫苗接種率州分高危
【美國疫情】確診及死亡人數齊升 低疫苗接種率州分高危
【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版）
【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間14:00）