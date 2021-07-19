  • 27°C
香港時間 : 2021719日 (一) 21:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？

科技 14:38 2021/07/19

分享：

據彭博社知名記者Mark Gurman指出，全新的mini-LED MacBook Pro將於今年9至11月期間發布，與天風國際證券分析師郭明錤在數星期前的預測相同。

Mark Gurman日前在其專欄「Power On」透露，有望搭載mini LED屏幕的新MacBook Pro，包括14吋及16吋MacBook Pro，將會在第三季開始投產，並有望最快在9月與新iPhone同步登場。

傳iPhone 13售價料再創新高　9月15日登場

【5000元消費券】電子消費券懶人包　幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）

該款新型mini-LED屏幕，稱為Liquid Retina XDR，已出現在12.9吋的M1 iPad Pro上。而該mini-LED可以更好的控制背光，增加對比度，耗電量亦更低。

他還預計，由於新MacBook Pro有多個主要的功能改進及轉變，例如提供更多的接口、扁平化的機身設計、採用mini-LED屏幕及採用全新處理器等，比起去年11月發布的MacBook Pro有更強效能，所以預期市場對全新MacBook Pro的需求會相當龐大。

此外，綜合早前外媒消息，全新MacBook Pro可能會搭載M1X芯片，同時支持選配更大內存。最高內存為64GB，另有爆料達人則認為最大僅32GB。

【超越蘋果】小米手機Q2出貨量躍升8成　三星市佔居冠、小米排第二

責任編輯：張寶燕

相關文章

新一批emoji最快9月面世　哪些新表情有望加入？
2021/07/17
新一批emoji最快9月面世　哪些新表情有望加入？
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封
2021/07/17
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封
【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
今日
【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？
今日
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？

你可能感興趣

新一批emoji最快9月面世　哪些新表情有望加入？
10:30 2021/07/17
新一批emoji最快9月面世　哪些新表情有望加入？
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封
16:00 2021/07/17
【WhatsApp】WhatsApp最大市場印度擁4億帳戶　惟200萬帳戶有問題被封
【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
今日 11:46
【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
iPad AR iPhone 4G 科技產品 處理器 晶片 MacBook

上一篇文章

【Microsoft】「萬字夾」小幫手確定回歸！　微軟公布新設計

下一篇文章

【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日
【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名
【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名
【好想去日本】日本道後商店街LAWSON　不修理招牌吸引燕子每年重返
【好想去日本】日本道後商店街LAWSON　不修理招牌吸引燕子每年重返
【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？
【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？
傳iPhone 13售價料再創新高　9月15日登場
傳iPhone 13售價料再創新高　9月15日登場
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？