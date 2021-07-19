【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？

據彭博社知名記者Mark Gurman指出，全新的mini-LED MacBook Pro將於今年9至11月期間發布，與天風國際證券分析師郭明錤在數星期前的預測相同。

Mark Gurman日前在其專欄「Power On」透露，有望搭載mini LED屏幕的新MacBook Pro，包括14吋及16吋MacBook Pro，將會在第三季開始投產，並有望最快在9月與新iPhone同步登場。

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該款新型mini-LED屏幕，稱為Liquid Retina XDR，已出現在12.9吋的M1 iPad Pro上。而該mini-LED可以更好的控制背光，增加對比度，耗電量亦更低。

他還預計，由於新MacBook Pro有多個主要的功能改進及轉變，例如提供更多的接口、扁平化的機身設計、採用mini-LED屏幕及採用全新處理器等，比起去年11月發布的MacBook Pro有更強效能，所以預期市場對全新MacBook Pro的需求會相當龐大。

此外，綜合早前外媒消息，全新MacBook Pro可能會搭載M1X芯片，同時支持選配更大內存。最高內存為64GB，另有爆料達人則認為最大僅32GB。

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責任編輯：張寶燕