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【意大利疫情】確診數字連升6日 竟關歐國盃事

環球社會熱點 14:08 2021/07/19

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意大利成為歐國盃得主，當地民眾無視社交距離限制走上街頭慶祝。而意大利新冠肺炎疫情有反彈跡象，周日（18日）新增3,127宗確診個案，確診數字連續6日上升。有專家表示新增確診者平均年齡約為28歲，相信確診數字激增是與歐國盃有關。

英格蘭12碼不敵意大利 主場衝冠失敗 【下一頁】

意大利周日有3名新冠患者死亡，單日死亡人數創自去年8月底以來新低。但另一方面，當地周日新增3,127宗新冠確診，雖然周日僅較前一日增加數宗確診，但周末的檢測數字通常都較平日大幅較少，確診數字連升6日令人憂慮新一波疫情爆發。

醫學專家相信，意大利近日確診數字激增是與歐國盃有關。專家指民眾無視社交距離，在街頭舉行派對慶祝勝利，無疑會導致感染風險增加。

意大利高級衛生委員會主席盧卡迪利（Franco Locatelli）亦指，新增感染患者平均年齡只有28歲，相信集會及群眾聚集助長新冠病毒傳播。意大利衛生部指，周日有1,136人確診留院，高於前一日的1,111人。

英格蘭決賽落敗 意大利球迷隨機遇襲案增 【下一頁】

當地只有約一半12歲或以上人口已完成接種新冠疫苗（編按：部分意大利人接種只需一劑的強生疫苗）。政府計劃對未完成接種者採取限制措施，包括禁止他們在餐廳室内用餐、進入舞廳、健身室及體育館等場所。

責任編輯：郭麗明

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