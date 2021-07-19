【電子消費券】荃灣廣場8月1日起推「消費券3重賞」　有機會額外多賺5,600元贈券

▲ 荃灣廣場將由8月1日至9月26日，推出「消費券3重賞」，將原有$5,000電子消費券金額於商場內消費，有機會額外多賺$5,600商場贈券。（荃灣廣場提供圖片）

首期電子消費券將於8月1日發放，新地旗下荃灣廣場將由8月1日至9月26日，推出「消費券3重賞」，將原有$5,000電子消費券金額於商場內消費，有機會額外多賺$5,600商場贈券。

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第一賞：消費滿指定金額 換高達$600商場贈券

於場內使用電子貨幣消費滿$2,000即可享有$100指定商場贈券。假日更加推「周末賞」，滿$5,000即送$500指定商場贈券，相等於10%回贈優惠。贈券包括場內多個餐飲、美容、化妝、潮流服飾、運動用品等超過80個零售商戶。

第二賞：消費享高達5倍The Point 會員積分

The Point by SHKP會員同時可享第二賞，參加「消費券3重賞」換領獨享高達5倍積分，如消費購物滿$2,000，即領取10,000積分，足以換領$30新地商場電子贈券（以7,500積分換領）。

壓軸賞： 每月「最高消費賞」額外享$5,000商場贈券

荃灣廣場特設壓軸賞－每月「最高消費賞」。由8月1日起連續兩個月，每月首3位累積最高消費的顧客可額外獲得$5,000商場贈券，等於多賺一倍消費券。

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責任編輯：朱悅瀅