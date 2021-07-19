【Facebook】Facebook駁拜登「錯誤資訊殺人論」　調查：Facebook讓一半美用戶接種疫苗

▲ 美國總統拜登（Joe Biden）早前表示，Facebook等社交媒體容許有人在平台上發布有關新冠疫苗的錯誤信息，等同殺人。Facebook高層近日反駁稱，Facebook讓其美國用戶對疫苗的抗拒率下降一半，拜登是將未能達到全美疫苗接種目標的責任歸咎於臉書。

美國總統拜登（Joe Biden）早前表示，Facebook等社交媒體容許有人在平台上發布有關新冠疫苗的錯誤信息，等同殺人。Facebook高層近日反駁稱，Facebook讓其美國用戶對疫苗的抗拒率下降一半，拜登是將未能達到全美疫苗接種目標的責任歸咎於臉書。

Facebook副總裁Guy Rosen表示，Facebook自2020年一直便與卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）和馬里蘭大學（University of Maryland，College Park）合作開展一項有關COVID-19症狀、檢測、疫苗接種率的全球調查。調查發現，自2020年4月以來，Facebook令其美國用戶對疫苗的抗拒率下降了 50%。數據亦顯示，美國85%的Facebook用戶已經或想要接種COVID-19疫苗。Rosen續稱，拜登目標是在7月4日之前讓70%的美國人接種疫苗，Facebook並不是這個目標未能實現的原因。

此外，Facebook發言人Kevin McAlister早前亦否認拜登的指控並表示，超過330萬名美國人在Facebook尋找哪裏和如何去打疫苗。

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白宮近來對於社交平台持續施壓，要求平台更主動處理疫苗相關的不當資訊，令人們減少接種疫苗的抗拒。白宮發言人Jen Psaki指，Facebook等平台雖然已採取了一些措施，以確保信息準確無誤，但很明顯還可以作出更多努力。

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責任編輯：張凱琳