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【滴滴出行】內地車企數據　比互聯網企業更易觸及國家安全問題？

股市 16:44 2021/07/19

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滴滴上市次日即被內地網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架。

滴滴出行（美﹕DIDI）本月初赴美上市，豈料上市次日（2日），隨即被內地網信辦以進行安全審查為由，要求將其應用程式下架。其後當局要求，明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，在遠赴國外上市前，須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，引發數據安全監管風波。

滴滴出行指美IPO前不悉成內地審查對象，詳見﹕【下一頁】

直到上周五（16日），事件已蔓延到國家網信辦、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局和市場監管總局等7大部門進駐滴滴總部進行調查。同為科網企業，即使阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團被人行要求分享消費者數據時，也未有遭受如此「禮遇」，到底滴滴所收集的個人數據，為何比其他科網企業更涉及國家安全？本網詳讀了滴滴最新公布的個人信息及隱私政策（下稱「政策」）﹕

滴滴會收集哪些個人信息？

據「政策」內容，滴滴所收集到信息分為兩種，第一種是即使用戶不同意分享該類資訊，並不會影響用戶正常使用功能。另一種則要求用戶必須分享該信息，否則無法使用服務。

例如條文內容指出，滴滴司機必須提供姓名、身份證、面部識別特徵、車輛品牌、型號、車牌號、駕駛證、銀行卡、信用信息等資料，否則將無法作為滴滴平台的駕駛員，為用戶提供服務。

對於用戶來說，在使用單車、電單車時，必須提供身份證或其他身份證明。使用租車服務時，必須提供面部識別特徵、身份證明等資料。若用戶進行學生認證，想享有平台為大學生提供的優惠服務，則需提供學校、學歷、入學年份。老年人使用滴滴老年版時，亦必須提供其身份證號碼。

涉及對象 必須提供的信息
滴滴司機 姓名、身份證或其他身份證明、面部識別特徵、車輛品牌、型號、顏色、車牌號、駕駛證、行駛證、車輛監督卡信息、銀行卡、信用信息、是否有犯罪記錄
使用順風車功能 姓名、身份證或其他身份證明、面部識別特徵
使用單車、電單車 身份證或其他身份證明
租車服務 姓名、身份證或其他身份證明、駕駛證、面部識別特徵
大學生認證 姓名、身份證或其他身份證明、地區、城市、學校、學歷、入學年份
老年人 身份證號碼

行程方面，滴滴會記錄用戶的出發地、到達地、行蹤軌跡等，以計算收費及處理用戶糾紛需要。值得注意的是，在用戶使用部分平台的上線錄音功能時，滴滴將通過應用程式錄取用戶後續行程中的車內環境聲音信息，包括用戶與車上人員的交談。

滴滴招股書顯示，截至今年3月31日止年度，滴滴在中國擁有1300萬名年度活躍司機，以及3.77億名年度活躍用戶。

據協議內容，滴滴稱，所收集到的個人信息，僅會在中國境內儲存及使用。若公司向境外傳輸用戶的個人信息，滴滴將另行徵得用戶同意，並告知用戶關於信息出境的目的、信息的接受人，以及安全保障等情況。

滴滴出行7月8日最新更新的個人信息及隱私政策（節錄）（按圖可放大）

    點擊圖片放大
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從個人私隱到國家安全問題

不過翻查過去新聞，騰訊 （00700） 、百度 （09888） 旗下流動應用程式，即使早前試過遭網信辦指出收集與提供的服務無關的個人信息，但從未引起如此大的動靜。

內地直指84個應用程式違反收集使用個人信息，詳見﹕【下一頁】

據《華爾街日報》報道，跟其他科網企業不同，滴滴是少數獲得能夠生產高清晰度地圖許可的中國實體，報道引述數據指，只有29個中國實體獲得許可，而外企不可能獲得該許可。

有外媒記者分析，滴滴能夠詳細測繪地圖，意味著滴滴掌握中國實際路面資訊，當中包括敏感地區，如軍事基地、防衛設施等，在軍事上意義重大。

網信辦據報曾逾20次要求滴滴上市前整改地圖功能，詳見﹕【下一頁】

若參考是次滴滴事件，滴滴所收集的地理空間數據（Geo-spatial Data），比起其他互聯網企業所收集到的個人身份信息，更易觸及國家安全風險。在此情況下，平日接觸路面數據最多的汽車行業，未來會否牽涉更多國家安全問題，則考起一眾投資者。

大摩：滴滴事件餘波未了，Tesla未來或受影響，詳見﹕【下一頁】

以進入中國市場的電動車美企Tesla（美﹕TSLA）為例，《華爾街日報》今年3月曾報道指，國內擬禁止軍事人員或國有企業員工駕駛Tesla上班。部分人員擔心，Tesla車輛的攝像頭能夠持續紀錄路面情況，或會將有關數據送回美國。

據報浙江及廣西兩省政府已要求政府部門，調查及匯報有哪些員工已購買Tesla，詳見﹕【下一頁】

滴滴事件影響？

針對汽車數據安全問題，在滴滴事件前，國內早有動作。網信辦今年5月12日時，公佈《汽車數據安全管理的若干規定》徵求意見稿，規定車企收集數據的目的、儲存地點、期限等。

有消息人士透露，在滴滴事件發生以先，據聞監管部門對企業持較為溫和的態度，希望考慮企業的發展，把一些原先較為苛刻的條款，在起草《網絡安全審查辦法》時，對一些條款進行回調。不過，滴滴事件發生後，之後公佈的《網絡安全審查辦法》，或會影響到一系列關於智能汽車的企業。

滴滴當年收購優步中國 或涉反壟斷

另外，在2016年時，滴滴宣佈，與Uber全球達成戰略協議，收購優步中國。消息人士亦稱，未來監管機構或有機會回溯當年的併購，目前仍需觀察情況，認為「可能性比較大」。

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 壟斷 汽車 騰訊 百度集團—SW（09888） 電動車 阿里巴巴－SW（09988） Tesla 滴滴出行

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