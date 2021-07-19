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【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？

科技 13:31 2021/07/19

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中美科技戰持續，美國政府為遏制中國主導全球科技，要求光刻機巨頭阿斯麥公司（美：ASML）不要向中國供應極具戰略價值的高端芯片生產設備「EUV光刻機」。

美國拜登政府出於國家安全考慮，延續上任總統特朗普時期禁止對中國出口高科技產品的政策，最新要求限制荷蘭半導體設備製造商阿斯麥公司（美：ASML）生產的紫外線（EUV）光刻機落入中國手中。該阻止荷蘭向中國出售EUV光刻機的決定，將對中國半導體產業的未來發展造成甚麼影響？

EUV光刻機對於全球科技行業而言，是非常重要的機器，對先進製程芯片的生產至關重要，同時為阿斯麥公司的獨家產品。

芯片應用於生產高端手機、5G設備

目前美國半導體巨頭英特爾（Intel，美：INTC），韓國三星電子（Samsung Electronics Co.）及蘋果公司（Apple）的主要供應商台積電等公司，均使用EUV光刻機製造各類型芯片。而這些芯片應用範圍廣泛，包括高端智能手機、5G蜂窩設備，以及人工智能（AI）領域的電腦等。

【中美科技戰】美國研究員：中國北斗衛星未能威脅美國GPS主導

另據《華爾街日報》引述知情人士透露，美國正聯合西方盟友達成共同的出口限制，此舉將繼續影響阿斯麥公司的芯片出口，以及對當前供應緊張的整個半導體產業鏈亦造成影響。

【芯片荒】日政府補助台積電設芯片研究中心　重建日本半導體競爭力

責任編輯：張寶燕

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