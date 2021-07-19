新加坡單日確診創近1年新高 唱K群組擴大

新加坡的新冠肺炎疫情惡化，周日（18日）錄得88宗本土個案，是新加坡近1年以來最多。因出現卡拉OK及魚販大型傳播群組，導致新加坡本土個案急增。新加坡政府呼籲尚未接種新冠疫苗人士，盡量留在家中。

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新加坡周日新增92宗確診個案，其中88宗是本土個案，創新加坡自去年8月以來新高。其中25宗涉及卡拉OK群組，42宗與漁港群組相關。據悉，新加坡卡拉OK群組已累計錄得173宗確診個案，是當地目前最大的傳播群組。

有多個曾經到漁港取貨的商販確診，為防止疫情進一步擴散，新加坡當局宣布即時關閉涉事街市至月底。衛生部周日發表聲明表示，當局憂慮隱形傳播鏈繼續在社區傳播，增加追蹤及隔離工作難度。

由於在多個街市發現確診個案，當局指周一（19日）起會在街市實施人流管制措施，包括加建臨時圍欄及強制入場登記資料等。

新加坡改新冠疫苗人數統計準則 只計Moderna同輝瑞 【下一頁】

因應疫情反彈，新加坡政府呼籲尚未接種疫苗人士，特別是長者未來數周内應盡量留在家中。截至上周四（15日），新加坡全國約410萬人已接種第1劑疫苗，其中約255萬人完成2劑疫苗接種。（編按：新加坡統計數目僅包括接種輝瑞及Moderna疫苗人數，截至7月3日，共有逾1.7萬人最少接種1劑科興疫苗）。

責任編輯：李俊儀