  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡單日確診創近1年新高 唱K群組擴大

環球社會熱點 13:41 2021/07/19

分享：

新加坡的新冠肺炎疫情惡化，周日（18日）錄得88宗本土個案，是新加坡近1年以來最多。因出現卡拉OK及魚販大型傳播群組，導致新加坡本土個案急增。新加坡政府呼籲尚未接種新冠疫苗人士，盡量留在家中。

世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡 【下一頁】

新加坡周日新增92宗確診個案，其中88宗是本土個案，創新加坡自去年8月以來新高。其中25宗涉及卡拉OK群組，42宗與漁港群組相關。據悉，新加坡卡拉OK群組已累計錄得173宗確診個案，是當地目前最大的傳播群組。

有多個曾經到漁港取貨的商販確診，為防止疫情進一步擴散，新加坡當局宣布即時關閉涉事街市至月底。衛生部周日發表聲明表示，當局憂慮隱形傳播鏈繼續在社區傳播，增加追蹤及隔離工作難度。

由於在多個街市發現確診個案，當局指周一（19日）起會在街市實施人流管制措施，包括加建臨時圍欄及強制入場登記資料等。

新加坡改新冠疫苗人數統計準則 只計Moderna同輝瑞 【下一頁】

因應疫情反彈，新加坡政府呼籲尚未接種疫苗人士，特別是長者未來數周内應盡量留在家中。截至上周四（15日），新加坡全國約410萬人已接種第1劑疫苗，其中約255萬人完成2劑疫苗接種。（編按：新加坡統計數目僅包括接種輝瑞及Moderna疫苗人數，截至7月3日，共有逾1.7萬人最少接種1劑科興疫苗）。

責任編輯：李俊儀

相關文章

世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
2021/07/14
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞
2021/07/07
【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞
德里首長稱出現新加坡變種病毒 獅城反駁：來自印度
2021/05/19
德里首長稱出現新加坡變種病毒 獅城反駁：來自印度
【新加坡疫情】增27宗本土個案 賭場群組一人疑染印度變種
2021/05/18
【新加坡疫情】增27宗本土個案 賭場群組一人疑染印度變種
【新加坡疫情】新增28宗感染 21人屬本土確診
2021/05/17
【新加坡疫情】新增28宗感染 21人屬本土確診

你可能感興趣

世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
15:45 2021/07/14
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞
14:10 2021/07/07
【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞
德里首長稱出現新加坡變種病毒 獅城反駁：來自印度
17:57 2021/05/19
德里首長稱出現新加坡變種病毒 獅城反駁：來自印度
疫情 新加坡 新冠肺炎疫情 疫苗 唱K 輝瑞 科興 Moderna（美：MRNA）

上一篇文章

【南韓疫情】連續13日增過千確診 驅逐艦8成人染疫（第二版）

下一篇文章

【東京奧運】美國女網球手確診退賽 英國田徑隊8人隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】確診及死亡人數齊升 低疫苗接種率州分高危
【美國疫情】確診及死亡人數齊升 低疫苗接種率州分高危
【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低
【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【東京奧運】奧運村最少3人感染 證實為南非足球隊（第三版）
【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版）
【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版）
【英國疫情】日增逾5.1萬確診 半年來首度
【英國疫情】日增逾5.1萬確診 半年來首度
新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月19日 時間14:00）