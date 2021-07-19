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【AirPods Pro冒牌貨】美國查獲AirPods冒牌貨創紀錄　8成來自中國或香港？

商業 14:26 2021/07/19

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美國政府日前披露查獲的冒牌無線耳機情況，並發現檢獲的數目破紀錄。

Apple產品受歡迎，價格較高亦不乏捧場客，但有人販賣相關的冒牌產品。美國政府日前發表一份報告，披露查獲的冒牌無線耳機情況，並發現檢獲的數目破紀錄。

據外媒報道，美國政府於今個財年首9個月，檢獲了約36萬部冒牌耳機，價值超過6,220萬美元（約4.83億港元）。而去年檢獲的冒牌耳機數目為29.5萬部，總值約6,170萬美元（約4.79億港元）。

【疫市營商】麗晶七海郵輪2024年環遊世界之旅開售　數小時即售罄破紀錄（多圖）

入境美國的冒牌耳機數目創新高。據悉，8成冒牌耳機來自中國或香港。不過，目前暫沒有統計冒牌耳機中，多少數目是假冒AirPods。但根據過去5年的數據顯示，假冒AirPods的數目增長了50%。

【Lego玩具】美國積木手槍引爭議　經Lego要求後已全面下架

至於假冒AirPods的產品，其假冒AirPods Pro不但有產品編號，甚至提供降噪功能，只有韌體（firmware）並不相同。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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