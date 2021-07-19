【美股期貨】道指期貨續跌164點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

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【快手股價】快手CCASS倉位異動 或部署達800億配股？
美國6月份零售銷售數據轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低，加上疫情反彈及中美關係恐再度緊張，道指上周五挫299點，美股期貨周一亞洲時段繼續向下，道指期貨跌164點，納指期貨跌0.2%。美國今日將公布7月NAHB房價指數。
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焦點新聞︰
【美股焦點】美股迎業績高峰期 本周緊盯Netflix、Intel業績 周五公布7月Markit製造業PMI
即市走勢︰
【12：20】道指期貨跌164點，報34400點；標指期貨跌15點，報4302點；納指期貨跌29點或0.2%，報14641點。
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【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。
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責任編輯︰梁浩碩