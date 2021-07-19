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【美股期貨】道指期貨續跌164點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

股市 12:28 2021/07/19

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美股動態不斷更新

美國6月份零售銷售數據轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低，加上疫情反彈及中美關係恐再度緊張，道指上周五挫299點，美股期貨周一亞洲時段繼續向下，道指期貨跌164點，納指期貨跌0.2%。美國今日將公布7月NAHB房價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【美股焦點】美股迎業績高峰期　本周緊盯Netflix、Intel業績　周五公布7月Markit製造業PMI

即市走勢︰

【12：20】道指期貨跌164點，報34400點；標指期貨跌15點，報4302點；納指期貨跌29點或0.2%，報14641點。

【11：30】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？

【07：30】OPEC+達增產協議　油價料受壓

【07：30】揭全球惟一純境外中資科技股ETF　美國4天勁吸52億

【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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