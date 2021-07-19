【美股期貨】道指期貨插352點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

投資者正評估Delta變種病毒疫情的影響，以及第2季度企業業績和往後盈利前景，環球股市氣氛轉差。數據方面，美國今日將公布7月NAHB房價指數。道指期貨於亞洲時段收市後急插逾300點，納指期貨跌幅擴至0.4%。

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股迎業績高峰期 本周緊盯Netflix、Intel業績 周五公布7月Markit製造業PMI

即市走勢︰

【16：58】道指期貨插352點，納指期貨跌0.4%。

【16：30】道指期貨跌236點，報34327點；標指期貨跌19點，報4298點；納指期貨跌19點或0.1%，報14651點。

【16：28】Zoom 購雲服務商Five9 交易估值147億美元 加強企業客戶服務

【15：30】富途女性投資者按年增加逾5倍 年輕女性愛美股、Tesla最受歡迎

【12：20】道指期貨跌164點，報34400點；標指期貨跌15點，報4302點；納指期貨跌29點或0.2%，報14641點。

【11：30】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？

【07：30】OPEC+達增產協議 油價料受壓

【07：30】揭全球惟一純境外中資科技股ETF 美國4天勁吸52億

【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

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責任編輯︰梁浩碩