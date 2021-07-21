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【美股期貨】美股報復式反彈後　道指期貨升14點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）

股市 12:53 2021/07/21

分享：

美股動態不斷更新

經濟復甦動力受疫情影響，市場憧憬儲局不急收水，道指隔晚報復式反彈549點。美股期貨周三於亞洲時段個別發展，道指期貨續升14點，納指期貨跌0.1%。美國今日將公布MBA貸款申請指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【12：52】外電：蘋果明年不會再推4G手機　改以廉價版5G iPhone SE取締

【12：16】道指期貨升14點，報34414點；標指期貨跌不足1點，報4314點；納指期貨跌0.1%，報14703點。

【11：30】Netflix上季付費用戶僅增154萬、近年最慢　「視TikTok為對手」

【08：13】聯合航空連續第六季虧損　季度收入按年增長2.7倍

 

==以下7月20日（周二）股市==

美股周一大跌後，周二午市急速反彈 ； 經濟復甦動力受疫情影響，儲局有望持續鴿派，不急收水， 道指升幅一度擴大至659點，銀行、旅遊相關股份普遍回升。道指收報34511點，升549點或1.6%；標指收報4323點，升64點或1.5%；納指收報14498點，升223點或1.6%。銀行股領漲，富國銀行升4.2%，美國運通回升3.69%。

即睇美股收市：

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10年期美債息曾低見1.128厘，其後重上1.2厘水平。另外，油價回升。紐約8月期油收報67.42美元，升1.5%；布蘭特9月期油收報69.35美元，升1.1%。

市場繼續關注美國基建方案的最新進展。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）拒絕共和黨要求，未肯押後啟動跨黨派基建法案辯論的程序表決時間，期望參議院表態願意推動基建撥款。

美國公布6月份新屋動工，以年率計增至164.3萬間，超預期的159萬間，按月增6.3%。至於建築許可，以年率計增加159.8萬間，遜預期，按月跌5.1%。

歐洲股市回揚，英、法及德國股市分別升0.54%、0.81%及0.55%。

【美國經濟】美國6月建築許可遜預期　 按月跌5.1%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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美股市況：

【02：31】紐約8月原油期貨收漲1.00美元，漲幅1.50%，報67.42美元。倫敦布蘭特9月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.06%，報69.35美元。

【02：15】道指升幅擴大至623點，升幅逾1.8%，報34585點；納指升逾1.7%或246點，報14521點；標指升近1.6%， 報4325點；美滙反覆震盪，早段企93樓上，暫在93邊爭持，報92.99，升0.1%

【01：49】紐約 8月黃金期貨收漲0.1%，報1811.40美元，之前連跌兩個交易日。

【01：18】納指漲逾1.5%， 報14493點 ；標指升逾1.6%，報4328點；道指升571點或1.68%，報34533點，暫時即市最多曾升659點或1.9%，高見34621點；美元走強，美滙指數最多曾升0.3%至93.17，現報93.03

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了8481億美元

【23：40】道指保持逾500點升幅，暫升512點或1.5%，報34474點；納指升173點或1.2%，標指升58點或近1.4%；油價反彈，倫敦布蘭特期油重返69美元，暫升0.8%，報69.19美元，紐約期油升逾0.6%，暫報66.85美元

【23：27】道指升542點，納指升1.2%，標指升1.4%。

【22：30】道指升495點，標指升逾1%，納指升0.6%。

【22：08】道指反彈460點，納指升0.3%。

【21：39】道指升160點，納指曾倒跌。

【21：32】美股開市，道指升39點，報34001點。標指升4點，報4262點。納指升11點或0.1%，報14286點。

【18：25】道指期貨升188點，納指期貨升近0.5%。10年期美債息報1.18厘，續低企。Bitcoin報29603美元，日內跌逾5%。

【16：45】道指期貨反彈255點，納指期貨升0.5%。

【12：18】道指期貨升30點，報33869點；標指期貨升6點，報4257點；納指期貨升51點或近0.4%，報14592點。

【12：00】中概股受累監管風險　今年赴美上市中概股逾6成跌穿招股價

【09：56】微軟遭黑客攻擊事件　五眼聯盟北約日本認定與中國有關

【08：11】IBM上季收入升3%增長三年來最佳　股價盤後升逾3%

【07：30】Delta變種毒動搖復甦信心　紐約期油曾挫8.3%

 

==以下7月19日（周一）股市==

Delta新冠變種病毒傳播力強，英國全面解封，反而加劇市場對疫情擴散拖累經濟復甦的擔憂，資金避險情緒急升溫，英、法、德股大跌2.3%，美股道指曾瀉946點，跌幅尾市收窄。道指收報33962點，跌725點或2.1%，創去年10月以來的最大跌幅；標指收報4258點，跌68點或1.6%；納指收報14274點，跌152點或1.1%。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數VIX飈逾30%。

即睇美股收市：

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波音股價大跌4.9%，美國運通挫4.2% ； 大型科技股蘋果及Facebook分別跌2.7%、1.2%。

美國總統拜登透露，近期向聯儲局主席鮑威爾表明，儲局應該採取必須步驟，以支持美國經濟強勁及持久地復甦。拜登表示，物價上升只是暫時性質，但華府明白，長期的高通脹環境將對經濟帶來真正挑戰。

不過，疫情再度惡化，投資者對經濟復甦的信心動搖，紐油挫逾7%，跌破70美元。
美國10年期債息跌穿1.2厘，為今年2月份以來首次，低見1.1739厘。美滙指數創3個月高，漲0.17%，報92.84。紐約期金連跌兩天，收市跌5.8美元，報1809.2美元。

經濟數據方面，美國7月住宅建築商信心下滑至11個月低點，全美住宅建築商協會（NAHB）的數據顯示，7月房屋市場指數降至80，市場預期為82，6月為81。

美國疾控中心將對前往英國的旅行者的警告級別，提高到最高的4級。

加拿大將於8月9日向完全接種疫苗的美國遊客開放邊境，並於9月7日將範圍擴大至所有國際遊客。美國官員則表示， 美國尚未對加拿大的邊境規定作出回應。

【美股分析】摩通首席全球市場策略師：通貨再膨脹交易將很快復甦

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股迎業績高峰期　本周緊盯Netflix、Intel業績　周五公布7月Markit製造業PMI

即市走勢︰

【02：32】紐約 9月原油期貨收跌5.39美元，跌幅7.51%，報66.42美元；倫敦布蘭特9月原油期貨收跌4.97美元，漲幅6.75%，報68.62美元

【02：10】道指挫903點或2.6%，報33784點，即市曾挫946點或2.7%至低見33741點；納指跌202點或1.4%，報14224點，即市曾挫248點或1.7%，至低見14178點；標指跌86點或2%，報4240點， 即市一度跌94點或2.17%，至低見4233點

油價受壓， 紐約期油跌7.6%， 報66.36美元；倫敦布蘭特期油跌6.7%，報68.67美元。

【02：00】Zoom（美：ZM）跌3.6%，該公司擬以約147億美元收購雲軟件提供商Five9。

【01：55】紐約8月黃金期貨收跌0.3%，連續第二個交易日下跌，報1809.20美元。

【01：33】道指保持逾900點跌幅，暫跌930點或2.7%，報33757點，即市曾挫938點至低見33748點；納指跌228點或1.6%，報14198點；標指跌81點或1.9%，報4246點

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了8650億美元

【01：05】布倫特原油期貨跌破69美元，即市跌幅達到6.5%。

【01：00】券商Robinhood Markets宣布：7月24日將向公眾開放美國IPO路演。

【00：41】美國抗疫概念板塊逆市走高。聯合保健產品（AHPI.O）漲逾35%，諾瓦瓦克斯醫藥（NVAX）漲逾12%，Ocugen（OCGN）漲逾7%，Moderna（MRNA）漲7.3%，BioNTech SE（BNTX.O）漲2.6%。

【00：41】美股午市跌勢加劇， 道指挫逾900點，暫跌920點或2.65%，報33767點；納指跌210點或1.46%， 報14216點；標指跌78點或逾1.8%， 報4248點

【00：06】道指跌近2.4%，暫挫830點，報33857點；納指跌167點或1.2%， 報14259點；標指跌63點或逾1.4%， 報4263點；紐約期油跌逾6%，報67.49美元；倫敦布蘭特期油跌5.4%，報69.61美元

【23：34】道指跌逾700點，納指跌幅收窄至0.8%。

【22：37】美國10年期債息報1.177厘，為今年2月份以來首次跌破1.2厘，單日跌幅逾9%。

【22：16】道指跌770點。

【22：08】道指曾跌逾700點，最新跌689點，納指跌1.5%，標指跌近1.7%。

【21：30】美股開市，道指跌504點，報34183點。標指跌54點，報4272點。納指跌逾1.2%，報14251點。

【20：07】道指期貨大跌474點，納指期貨跌逾0.8%。

【18：27】英、法、德股市跌逾2%，意大利股市跌近3%。

【16：58】道指期貨插352點，納指期貨跌0.4%。

【16：30】道指期貨跌236點，報34327點；標指期貨跌19點，報4298點；納指期貨跌19點或0.1%，報14651點。

【16：28】Zoom 購雲服務商Five9 交易估值147億美元 加強企業客戶服務

【15：30】富途女性投資者按年增加逾5倍　年輕女性愛美股、Tesla最受歡迎

【12：20】道指期貨跌164點，報34400點；標指期貨跌15點，報4302點；納指期貨跌29點或0.2%，報14641點。

【11：30】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？

【07：30】OPEC+達增產協議　油價料受壓

【07：30】揭全球惟一純境外中資科技股ETF　美國4天勁吸52億

【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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