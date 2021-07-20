【美股市況】憂Delta變種病毒擴散　道指挫逾900點　標指跌2% 納指跌1.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Delta新冠變種病毒傳播力強，全球多地新增確診人數急升，資金避險情緒急劇升溫。美國10年期債息曾跌穿1.2厘，為今年2月份以來首次，單日跌幅逾9%。道指曾跌逾800點，納指跌近1.7%後，跌幅急收窄。

美股午市跌勢仍急，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數VIX一度狂飈逾30%。

經濟數據方面，美國7月住宅建築商信心下滑至11個月低點，全美住宅建築商協會(NAHB)的數據顯示，7月房屋市場指數降至80，市場預期為82，6月為81。

國際油價受壓，冠狀病毒Delta病毒迅速蔓延，動搖對經濟復甦的信心，紐約期油一度下跌8.3%或5.94美元，至低至65.87美元；倫敦布蘭特期油亦曾急跌7.4%或5.46美元，至低見68.13美元。

美國疾控中心將對前往英國的旅行者的警告級別，提高到最高的4級。

加拿大將於8月9日向完全接種疫苗的美國遊客開放邊境，並於9月7日將範圍擴大至所有國際遊客。

【美股分析】摩通首席全球市場策略師：通貨再膨脹交易將很快復甦

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焦點新聞︰

【美股焦點】美股迎業績高峰期 本周緊盯Netflix、Intel業績 周五公布7月Markit製造業PMI

即市走勢︰

【02：10】道指挫903點或2.6%，報33784點，即市曾挫946點或2.7%至低見33741點；納指跌202點或1.4%，報14224點，即市曾挫248點或1.7%，至低見14178點；標指跌86點或2%，報4240點, 即市一度跌94點或2.17%，至低見4233點

油價受壓, 紐約期油跌7.6%, 報66.36美元；倫敦布蘭特期油跌6.7%，報68.67美元。

【02：00】Zoom(美：ZM)跌3.6%，該公司擬以約147億美元收購雲軟件提供商Five9。

【01：55】紐約8月黃金期貨收跌0.3%，連續第二個交易日下跌，報1809.20美元。

【01：33】道指保持逾900點跌幅，暫跌930點或2.7%，報33757點，即市曾挫938點至低見33748點；納指跌228點或1.6%，報14198點；標指跌81點或1.9%，報4246點

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了8650億美元

【01：05】布倫特原油期貨跌破69美元，即市跌幅達到6.5%。

【01：00】券商Robinhood Markets宣布：7月24日將向公眾開放美國IPO路演。

【00：41】美國抗疫概念板塊逆市走高。聯合保健產品(AHPI.O)漲逾35%，諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX)漲逾12%，Ocugen(OCGN)漲逾7%，Moderna(MRNA)漲7.3%，BioNTech SE(BNTX.O)漲2.6%。

【00：41】美股午市跌勢加劇, 道指挫逾900點，暫跌920點或2.65%，報33767點；納指跌210點或1.46%, 報14216點；標指跌78點或逾1.8%, 報4248點

【00：06】道指跌近2.4%，暫挫830點，報33857點；納指跌167點或1.2%, 報14259點；標指跌63點或逾1.4%, 報4263點；紐約期油跌逾6%，報67.49美元；倫敦布蘭特期油跌5.4%，報69.61美元

【23：34】道指跌逾700點，納指跌幅收窄至0.8%。

【22：37】美國10年期債息報1.177厘，為今年2月份以來首次跌破1.2厘，單日跌幅逾9%。

【22：16】道指跌770點。

【22：08】道指曾跌逾700點，最新跌689點，納指跌1.5%，標指跌近1.7%。

【21：30】美股開市，道指跌504點，報34183點。標指跌54點，報4272點。納指跌逾1.2%，報14251點。

【20：07】道指期貨大跌474點，納指期貨跌逾0.8%。

【18：27】英、法、德股市跌逾2%，意大利股市跌近3%。

【16：58】道指期貨插352點，納指期貨跌0.4%。

【16：30】道指期貨跌236點，報34327點；標指期貨跌19點，報4298點；納指期貨跌19點或0.1%，報14651點。

【16：28】Zoom 購雲服務商Five9 交易估值147億美元 加強企業客戶服務

【15：30】富途女性投資者按年增加逾5倍 年輕女性愛美股、Tesla最受歡迎

【12：20】道指期貨跌164點，報34400點；標指期貨跌15點，報4302點；納指期貨跌29點或0.2%，報14641點。

【11：30】逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？

【07：30】OPEC+達增產協議 油價料受壓

【07：30】揭全球惟一純境外中資科技股ETF 美國4天勁吸52億

【07：30】美股上周五下跌。美國6月份零售銷售數據由跌轉升，但高通脹帶來消費壓力，密歇根大學7月消費者信心指數終值創5個月低。加上疫情反彈以及中美關係恐再度緊張，拖累美股跌幅擴大，道指上周五收市挫299點，報34687點；納指跌115點，報14427點；標指跌32點，報4327點。

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責任編輯︰梁浩碩