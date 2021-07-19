【快手股價】快手CCASS倉位異動　或部署達800億配股？（附短片）

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快手 （01024） 最新中央結算系統（CCASS）出現異動，於上周有逾5.6億股或13.6%實名持股的快手股份，轉由摩根大通持有，相關股份最新市值高達804.7億港元，不過快手主要股東的禁售期尚未屆滿。快手於今年2月5日掛牌，計及6個月的禁售期，最快於下月初屆滿。
據資料顯示，目前持有超過13%股權的快手股東，只有騰訊 （00700） 及陳啟宗家族旗下五源資本（原晨興資本）。
快手首日爆升1.6倍，後市更一度破頂見400元，惟近期股價表現失色，周一收報142.3元，為上市以來新低，若以上市價115元計，目前仍累升近24%。
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上市公司在配股前夕，一般會轉入CCASS倉位，被視為融資先兆。美團今年初配股前夕，有大額股份轉入CCASS，引來外界猜測騰訊 （00700） 減持，最終美團經騰訊持股以先舊後新方式集資。
另外，平安好醫生 （01833） 於今年5月CCASS持股也有類似異動，當時市值逾70億元股份轉入CCASS系統內，但公司至今未有配股行動。
平安好醫生CCASS異動 或部署逾70億配股，可見【下一頁】
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記者：謝卓榮