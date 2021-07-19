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【疫市營商】麗晶七海郵輪2024年環遊世界之旅開售　數小時即售罄破紀錄（多圖）

商業 12:40 2021/07/19

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隨着全球疫情有緩和跡象，旅遊業正陸續推出預售計劃。

疫情爆發至今已逾一年，為防疫各國民眾都難以外遊。隨着全球疫情有緩和跡象，旅遊業正陸續推出預售計劃。麗晶七海郵輪最近推出了環遊世界之旅，數小時內已全數售罄。

麗晶七海郵輪總裁兼行政總裁Jason Montague表示，2024年環遊世界之旅的等候名單人數眾多，已預計會大受歡迎。而公開發售期間，反應更是超乎想像地熱烈。除了舊有賓客外，新賓客的數字也大有增長，當中更有不少預訂較高級別的套房。

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據稱，該品牌環遊世界之旅一直備受歡迎。但是次已為連續第三年，打破開售日預訂紀錄。事實上，行程歷時近五個月，航行34,500 海里。航費由每位72,599美元的豪華陽台套房起，最高為每位199,099美元的主人套房。啟航日期將於2024年1月6日。

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是次環遊世界之旅於2024年出發。惟Montague補充，重啟生活的旅程將於今年9月展開，屆時「七海輝煌號」（Seven Seas Splendor）將再度航遊海上。其後，其他郵輪也會陸續復航。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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