【DON DON DONKI】DONKI屯門店7月20日開幕　獨家日本產品經戶戶送買享9折（多圖）

▲ DON DON DONKI屯門市廣場店明天（20日）開幕，戶戶送作為獨家外送合作夥伴，呈獻新店的獨家日本產品及優惠。（戶戶送提供圖片）

DON DON DONKI屯門市廣場店明天（20日）開幕，除了有開幕感謝賞，戶戶送作為獨家外送合作夥伴，更呈獻新店的獨家日本產品及優惠。

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DON DON DONKI推屯門市廣場店開幕感謝賞，只要憑當日購物滿$299之發票，以及上載於該店買到的戰利品的照片到Facebook/Instagram，並hashtag #dondondonkihk，便可到屯門市廣場店客戶服務部就可以換取Sofina Primavista 精美美妝禮品一份價值$300。

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DON DON DONKI屯門新店將於每月推廣一個日本地方的土產美食，而本月就是愛媛縣，該店將獨家發售多款充滿愛媛縣風味的產品，顧客亦可於戶戶送平台購得，兼享9折優惠，部分特色產品包括蜜柑寒天果凍$35.9、瀨戶內檸檬味拉麵$17.9、伊予牛咖喱$17.9、愛媛海鹽鯛魚味拉麵$17.9、愛媛天然蜜柑橙汁$29.5等。

此外，DON DON DONKI屯門店還有多款獨家生活百貨產品，同時於戶戶送平台上供應，包括SENKA亮白潔淨護膚福袋$99、妮妮打兔仔口罩12片裝及Tote bag限定套裝$149、蠟筆小新 X PatPat怪獸口罩30片裝及Tote bag限定套裝$187等。

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責任編輯：朱悅瀅