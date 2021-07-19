【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

▲ 百度Apollo Rototaxi落地廣州 試營運自動駕駛的士服務

百度 （09888） Apollo Robotaxi於上周六（7月17日）在廣州正式面向公眾開放，繼長沙、滄州、北京後，廣州成為第四個百度Apollo完全開放試營運的城市。

百度中午收報172元，跌4.1%，暫錄成交2.67億元。

截至目前，Apollo Robotaxi在廣州可上下車站點達到237個， 且數量仍在持續增長，是目前廣州開放站點數量最多的自動駕駛體驗服務。在科學城範圍內，行駛路線途經學校、醫院、公園、酒店、辦公場所等各種場景，運營時間從9：30持續至夜間23：00，密集的站點設置可以支持用戶便捷使用Robotaxi。而所有用戶都可以通過百度地圖、Apollo GO應用程式打到Robotaxi。

截至2020年年底，百度Apollo自動駕駛已為超過21萬人次提供了出行服務。集團表示，未來3年會將Robotaxi擴展到30座城市，部署逾3000輛，服務超過300萬用戶。此外，Apollo與車企合作生產智能駕駛車、佈局Robotaxi、自建造車品牌，已經正式進入自動駕駛大規模落地階段。

相關文章：【百度股價】上海法院發布十宗互網不當競爭企業 百度跌逾4%

【大行報告】瑞信：百度監管風險相對較小 微降目標價至335元