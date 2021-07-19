  • 28°C
香港時間 : 2021719日 (一) 12:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

新經濟追蹤 12:05 2021/07/19

分享：

百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

百度 （09888） Apollo Robotaxi於上周六（7月17日）在廣州正式面向公眾開放，繼長沙、滄州、北京後，廣州成為第四個百度Apollo完全開放試營運的城市。

百度中午收報172元，跌4.1%，暫錄成交2.67億元。

截至目前，Apollo Robotaxi在廣州可上下車站點達到237個， 且數量仍在持續增長，是目前廣州開放站點數量最多的自動駕駛體驗服務。在科學城範圍內，行駛路線途經學校、醫院、公園、酒店、辦公場所等各種場景，運營時間從9：30持續至夜間23：00，密集的站點設置可以支持用戶便捷使用Robotaxi。而所有用戶都可以通過百度地圖、Apollo GO應用程式打到Robotaxi。

截至2020年年底，百度Apollo自動駕駛已為超過21萬人次提供了出行服務。集團表示，未來3年會將Robotaxi擴展到30座城市，部署逾3000輛，服務超過300萬用戶。此外，Apollo與車企合作生產智能駕駛車、佈局Robotaxi、自建造車品牌，已經正式進入自動駕駛大規模落地階段。

相關文章：【百度股價】上海法院發布十宗互網不當競爭企業　百度跌逾4%

【大行報告】瑞信：百度監管風險相對較小　微降目標價至335元

港股 新經濟股 廣州 百度地圖 自動駕駛 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

【恒大高層】恒大香港高層陳奮涉企圖強姦案　獲准保釋月底再訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】嘉民100萬元疫苗抽獎開始登記　大獎送Tesla Model 3 Long Range（附網址連結）
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【疫苗優惠】中信8月及9月推大抽獎　頭獎送39萬元日產7人車
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴神秘大戶第三度搬大貨來港　季季來港沽貨？
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）
【疫苗優惠】總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）
【疫苗優惠】總商會疫苗抽獎逾100萬人參加 送出4300萬元獎品、包括3部平治房車（附登記網址）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）