▲ 【大行報告】京東健康獲大和上調投資評級 看好半年收入增長理想、股價逆市升4%

京東健康 （06618） 獲大和資本調升投資評級，大和報告預測京東健康上半年業務，預期京東健康半年收入在疫情後保持48%的高增長，短期盈利能力雖然受市場營銷和研發支出影響，但長線前景未有改變。大和因應京東健康年初至今累跌30%，令風險回報提升，在維持目標價130.5元目標價不變下，投資評級由「跑贏大市」升至「買入」。

京東健康周一股價愈升愈有，半日升3.8%，報104.4元，成交2.39億元。

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大和表示，即使京東健康去年上半年收入按年增76%，今年上半年有望維持48%高增長，主要受惠於1）製藥公司因政策限制減少醫院內分銷，加快在數碼平台營銷；2）個別地區重新爆發疫情，消費者更願在網上消費；3）網上保健服務需求增長。

大和預期，京東健康上半年毛利率按年跌0.2百分點，因公司銷售更多處方藥，攤薄高毛利的服務收入，而且研發和市場營銷支出水平增加，都令公司短期盈利受影響。

大和認為，京東健康長線增長潛在未變，因應網上藥物銷售滲透率由目前不足10%提升，消費者對保健產品意識提高，以至保健科技的發展潛力，京東健康長遠淨利率可以更勝實體藥店的7%至10%。

大和予京東健康目標價130.5元，相當於預測市銷率10倍，但同時預期支出上升，削減公司今後3年的每股盈利預測。

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記者：麥德銘

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