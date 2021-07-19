【三星新機】Galaxy系列摺機料8月11日登場　官網意外曝光Unpacked 2021發布日

▲ 俄羅斯三星官網日前意外曝光了Unpacked 2021線上發布會的直播日期及連結，證實新品發表將於下月11日進行。

綜合外媒最新報道，俄羅斯三星官網日前意外曝光了Unpacked 2021線上發布會的直播日期及連結，證實新品發布將於下月11日進行。

不過目前俄羅斯三星官網已經緊急刪除了該頁面，但外媒的截圖可見，Unpacked 2021發布會將於8 月 11 日莫斯科時間下午5時正開始，即為香港時間為晚上10時正。

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事實上，早前已有爆料達人傳出三星（Samsung）將於今年8 月11日進行Unpacked 2021線上發布會，並推出兩款新摺機包括Galaxy Z Fold 3及Z Flip 3，惟消息未經過官方證實。

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新耳機、手錶、平價旗艦機 料同步登場

而根據該官網截圖，可見疑似是Galaxy Z Fold 3及Galaxy Z Flip 3的機身設計幾何圖，暗示發布會將會推出這兩款產品。另綜合早前報道，三星Unpacked 2021還預期會推出三款新產品包括：智能手錶Galaxy Watch 4、無線藍牙耳機Galaxy Buds 2, 以及另一平價旗艦機Galaxy S21 FE。

平價旗艦機Galaxy S21 FE的售價將介乎70至80萬韓圓（約4,963至5,672港元）。Twitter爆料達人@evleaks早前指出，Galaxy S21 FE將推出紫、綠、黑及白多款顏色，採用金屬邊框，背面設3鏡頭相機設計，與Galaxy S21系列相似。

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責任編輯：張寶燕