【英國疫情】專家警告解封後 隨時日增20萬確診

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，仍堅持周一（19日）起解除大部分新冠疫情限制措施。英國流行病學專家弗格森警告，英國解封後或日增20萬宗確診個案，包括2,000名住院患者，恐對英國醫療系統造成沉重負擔。

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曾協助英國政府制定封城政策的弗格森（Neil Ferguson）周日（18日）表示，英國解封後幾乎一定會日增10萬宗確診，但目前需留意確診數字會否翻倍，甚至更高。

弗格森警告英國可能日增20萬宗確診，預計其中有2,000人是重症患者需留院治療，意味著英國將重返去年聖誕節前一周的疫情高峰。

弗格森認為由於一半英國人已接種新冠疫苗，重症患者及染疫離世人數將會大減。但他強調只要患者數字大增，勢必對醫療系統造成負擔。他相信政府或會再次取消部分非緊急醫療服務，部分手術輪候時間亦會變長。

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部分英國專家強烈反對現時解封，更批評政府試圖令年輕人大規模感染來達至群體免疫。他們指全面解封不但導致英國國民保健服務（NHS）日常工作中斷，還可能導致更多人患上新冠肺炎後遺症，及增加新變種病毒使疫苗失效的風險。他們建議當局應等待更多人完成接種疫苗後，才選擇全面解封。

根據Our World Data數據，英國是每日每百萬人口新增患者比例最高國家之一，僅次於印尼及巴西。

責任編輯：李俊儀