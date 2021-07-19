【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名

▲ Sensor Tower 公布今年 6 月全球手遊收入前 10 名排行榜，冠亞軍分別由《王者榮耀》與《PUBG Mobile》奪下，名次與 5 月相同。（AFP）

全球「最吸金」手機遊戲營收排行榜，再次出現洗牌。據應用程式調查機構 Sensor Tower 公布今年 6 月全球手遊收入前 10 名排行榜，冠亞軍分別由《王者榮耀》與《PUBG Mobile》奪下，名次與 5 月相同。但原本排名第三的《原神》，就被 6 月推出僅兩週的《二之國：交錯世界》擠下。

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主打多人連線遊玩的 MMORPG 手遊《二之國：交錯世界》，由 LEVEL-5 與 Netmarble 共同開發，僅花 11 日時間就賺進超過 1 億美元，剛推出就打入手機遊戲營收排行榜的第 3 位，顯示遊戲深受全球手遊玩家的歡迎程度。此外，值得注意的是，已營運長達近 8 年的老牌益智消除遊戲《Candy Crush Saga》，也再次重回前 5 大手遊營收榜單，顯示遊戲仍有「吸金」能力。

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Sensor Tower 分析指，今年 6 月於 Google Play 和 App Store 雙平台手遊的總收入合計約 73 億美元，比去年同期增長 10％。至於排名前 10 位的手遊，在今年 6 月期間的收益達 14 億美元，且每款遊戲均創下每月收入平均超過 1 億美元的佳績。由此可觀察到，隨著新冠肺炎疫情爆發已一年多，玩家平均每月花費在遊戲上的費用，仍持續攀升。

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記者：廖淑瑩