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【英國疫情】解封恐確診急升 已打2針醫護免隔離

環球社會熱點 11:47 2021/07/19

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英國政府批准已完成接種兩劑新冠疫苗的醫護，即使與確診者密切接觸也無需隔離。

英國衛生大臣賈偉德確診，首相約翰遜及財相辛偉誠也需隔離之際，英國堅持如期於周一（19日）解封。英國政府宣布批准已完成接種兩劑新冠疫苗的醫護，即使與確診者密切接觸也無需隔離，以免醫護人手短缺。

【英國疫情】衛生大臣都中招 連續2日逾5萬確診（第三版） 【下一頁】

英格蘭周一起解除大部分防疫限制。但英國國民保健服務（NHS）推出的追蹤App本月初的一周内，向超過52萬英格蘭民眾發出通知，指他們是密切接觸者並需自我隔離。

英國政府對檢測追蹤制度進行大幅度改革。政府宣布由周一起，NHS醫護及護理人員只要已經完成接種兩劑新冠疫苗，即使NHS檢測追蹤部門或追蹤App通知他們成為密切追蹤者，他們仍獲准在採取額外安全措施的情況下工作。

【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低 【下一頁】

但他們必須取得陰性PCR核酸檢測結果，及每天取得快速橫向流動檢測（lateral flow tests）結果才可繼續工作。

賈偉德（Sajid Javid）表示，當人們必須與病毒共存時，政府最重要是確保前綫醫護能為民眾提供護理。他指出新措施容許已完成接種疫苗的醫護繼續留在前綫工作，可加強國家對抗疫情的能力。

責任編輯：鄭錦玲

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