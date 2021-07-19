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【濠賭股】澳門第二季幸運博彩毛收入按季升7.4%　

股市 12:32 2021/07/19

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澳門博監局公佈今年第二季各類博彩項目毛收入。

澳門博監局公佈今年第二季各類博彩項目毛收入，季內幸運博彩毛收入為253.81億（澳門元，下同），較上季增加7.36%，按年則升6.84倍。

澳門首季博彩收入按季升8%，詳見﹕【下一頁】

澳門第二季貴賓廳（貴賓百家樂）收入為85億元，按季跌6.8%，按年則升4.7倍，佔賭場博彩毛收入33.5%，比上季佔比下降了5.1個百分點。

百家樂收入則繼續超越貴賓百家樂，季內收入為139.2億元，按季升15.4%，按年升12.1%，佔賭場博彩毛收入54.8%，較上季佔比上升3.8個百分點。

另外，截至今年第二季，澳門賭枱有6193張，較上季增加101張，按年則增加了324張。季內博彩機數量為9871張，較上季增加467張，按年則增加了2276張。

濠賭股股價仍跌，截至中午收市，澳博 （00880） 跌3.4%，報7.65元，創52週新低；新濠國際 （00200） 及永利澳門 （01128） 分別跌3.3%及1.6%，同創6個月新低。美高梅中國 （02282） 跌3.2%；金沙中國 （01928） 跌2.1%；銀娛 （00027） 跌1.4%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 博彩 傳統經濟股 澳門 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）

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