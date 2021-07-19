【大行報告】大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大降目標價5% 美團股價曾挫逾半成

▲ 【大行報告】大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大 美團股價曾挫逾半成

大摩發表報告，預計美團 （03690） 第二季度非通用會計準則下（non-GAAP）淨虧損將會擴大至51億元人民幣，下調目標價5%至360元，維持「增持」評級。美團今日股價受壓，曾挫逾半成，低見275元，最新報278.2元，跌4.3%，成交額29.6億元。

大摩預計，美團第二季收入將達415億元人幣，按年升68%，按季升3%，低過市場預期3%；同時預測，non-GAAP淨虧損擴闊至51億元人幣，主要因為投資增加，包括冷鏈基礎設施和其他零售相關新項目。

大摩維持美團第二季外賣餐飲外賣業務 收入預測，料達226億元人幣，按年升55%；經調整經營毛利率按季改善3.8個百分點至9.2%，主要受惠季節性因素。不過，報告指出，基於監管風險，對美團下半年的前景更加謹慎。大摩下調美團2021-2023年外賣業務經調整經營利潤預測5%至21%，以反映更審慎的變現前景。該行繼續預計美團將優先考慮新創業務的增長利潤而不是盈利能力，而冷鏈業務將有望在 2025 年實現收支平衡。

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編輯：吳敏芳