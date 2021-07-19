【碳中和】21省出台「十四五」光伏裝機規劃 新增規模超過258GW

最近，光伏股表現搶鏡，輪住挑戰高位，如福萊特玻璃（06865）、洛陽玻璃（01108）及信義能源（03868），原來因不斷有好消息出來。隨着各省「十四五」能源規劃陸續出台，在「碳達峰」和「碳中和」目標指引下，光伏等可再生能新增開發規模逐漸明晰。

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據統計，目前海南、內蒙古、河北、山東、江蘇、寧夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龍江等21省已公布了十四五能源規劃，其中16個省份所公布的可再生能源新增裝機目標，已明確單是光伏的新增裝機規模已超過258GW。

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從規模來看，「十四五」期間僅海南及內蒙古兩省光伏新增規劃約佔到總量的39.5%；河北、山東、雲南三省新增裝機規劃均超過25GW，寧夏、浙江、四川新增裝機達10GW及以上，江蘇、西藏、遼寧、黑龍江、江西新增規模均在3GW以上。

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記者：林衛