【A股布局】受益於全球電動車滲透率的提升 花旗上調寧德時代目標價

深市一哥寧德時代（深：300750）獲大行唱好，花旗看好公司得益於全球電動車滲透率上升，故調高其目標價。該行上調寧德時代的產能和銷售預期，將目標價上調至645元人民幣，該股仍是電池材料領域的首選股。

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花旗報告表示，由於歐洲和中國今年以來電動車銷售強勁，將2030年全球電動車滲透率預期由33%上調至40%。寧德時代在2030年之前有望在國內維持約50%的電池市場佔有率，屆時其在中國以外市場的佔有率有望達到20%左右，並成為特斯拉中國最大的供應商。同時，預計公司第二季毛利高於市場一致預期。

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記者：林衛