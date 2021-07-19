【券商點睇】OPEC+決議不影響石油業景氣度 中信續推石油龍頭

中信證券指，OPEC+於周日（18日）召開部長級會議，會議結果在8月增產幅度，減產基準綫上調時間和減產聯盟穩固性方面全面好於市場預期，有望支撐短期油價強勢表現。同時，OPEC+表態將持續跟蹤市場動態，謹慎增產，並致力於長期維持原油市場穩定性，此輪高油價長期持續的確定性料也進一步提升。

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根據協議，OPEC+每月增產40萬桶/日，直至2022年底，旨在解除在疫情開始時OPEC+同意的所有產量削減。中信證券認為，油價高景氣利好石油及油服公司、煤化工、民營大煉化等龍頭公司，推薦上游低估值龍頭，建議關注中國石油（00857）、中國石化（00386）及中海油服（02883）。

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記者：林衛