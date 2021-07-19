  • 26°C
香港時間 : 2021719日 (一) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】OPEC+決議不影響石油業景氣度 中信續推石油龍頭

股樓投資 12:53 2021/07/19

分享：

中信證券指，OPEC+於周日（18日）召開部長級會議，會議結果在8月增產幅度，減產基準綫上調時間和減產聯盟穩固性方面全面好於市場預期，有望支撐短期油價強勢表現。同時，OPEC+表態將持續跟蹤市場動態，謹慎增產，並致力於長期維持原油市場穩定性，此輪高油價長期持續的確定性料也進一步提升。

【A股布局】受益於全球電動車滲透率的提升 花旗上調寧德時代目標價，請按【見下頁

根據協議，OPEC+每月增產40萬桶/日，直至2022年底，旨在解除在疫情開始時OPEC+同意的所有產量削減。中信證券認為，油價高景氣利好石油及油服公司、煤化工、民營大煉化等龍頭公司，推薦上游低估值龍頭，建議關注中國石油（00857）、中國石化（00386）及中海油服（02883）。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中海油田服務（02883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國 石油輸出國組織 石油 港股

下一篇文章

【A股布局】受益於全球電動車滲透率的提升 花旗上調寧德時代目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【樓市熱話】2500萬半山新盤 免費住2年作招徠 網民：價錢尺寸冇可能真半山
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【加密貨幣】以太幣創辦人「金盆洗手」保平安　賣公司套現　拒收加密貨幣
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range